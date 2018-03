Schlechter bezahlte "Queen": Produzenten entschuldigen sich

Claire Foy bekam als Hauptdarstellerin von "The Crown" eine niedrigere Gage als Matt Smith, der Prinz Philip spielt

London – Left Bank Pictures, die Produzenten der Netflix-Serie "The Crown", entschuldigen sich offiziell bei den Hauptdarstellern Claire Foy und Matt Smith, berichtet "Variety". Wie bekannt wurde, bekam Foy, die in der Serie Queen Elizabeth II. spielt, weniger Gage als Smith, der Prinz Philip darstellt.

"Wir möchten uns bei beiden, Claire Foy und Matt Smith, entschuldigen, brillante Schauspieler und Freunde, die sich diese Woche ohne ihre Schuld im Zentrum einer Medienentrüstung wiedergefunden haben. Claire und Matt sind unbeschreiblich begabte Schauspieler, die, ebenso wie die weitere Besetzung von 'The Crown', unermüdlich gearbeitet haben, um unseren Charakteren Mitgefühl und Anstand zu verleihen."

Als Produzent der Serie sei Left Bank Pictures verantwortlich für Budgets und Gagen. Den Schauspielern sei nicht bekannt, wer wie viel bekommen, sie könnten deshalb auch nicht für die Bezahlung ihrer Kollegen verantwortlich gemacht werden.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Smith wegen seiner Bekanntheit in den ersten beiden Staffeln eine höhere Gage bekommen haben soll. Der Brite war unter anderem beliebter "Dr. Who", die Serie ist in Großbritannien eine Institution. Im vergangenen Jahr hatte das Magazin "Variety" Foys Gage mit 40.000 Dollar (32.000 Euro) pro Episode angegeben.

In der dritten Staffel übernimmt Olivia Colman die Rolle der Queen, die als Hauptdarstellerin von "Broadchurch" große Bekanntheit im Königreich genießt. Die Rolle von Prinz Philip ist noch nicht bekannt. Suzanne Mackie, eine der Produzentinnen, kündigte in Jerusalem an, der Gehaltsunterschied werde mit der dritten Staffel aufgehoben. (red, 20.3.2018)