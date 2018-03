SPÖ setzt U-Ausschuss zur Causa Verfassungsschutz ein

Oppositionsführer Christian Kern will die Vorgänge rund um das BVT parlamentarisch durchleuchten – das Gremium setzt die SPÖ im Alleingang ein

Wien – Oppositionsführer und SPÖ-Chef Christian Kern möchte die Vorgänge rund um den heimischen Verfassungsschutz (BVT) im Rahmen eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses beleuchten. Das gab er am Dienstagnachmittag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Die SPÖ wird das Gremium im Alleingang einsetzen – also ohne Neos und Liste Pilz.

Aktuell ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Nachrichtendienst. Fünf Mitarbeiter – darunter der inzwischen suspendierte Chef des Verfassungsschutzes Peter Gridling – werden als Beschuldigte geführt. Für Aufsehen sorgte unter anderem eine am 28. Februar durchgeführte Hausdurchsuchung. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte in einer Sondersitzung des Nationalrats am Montag beklagt, dass die "Skandalisierung" der Causa der eigentliche Skandal sei. (mika, 20.3.2018)