Verletzte nach Schüssen an High School in Maryland

Sheriff bestätigte Schüsse an Great Mills High School im Bezirk St. Mary's

Annapolis – Erneut sind an einer High School in den USA Schüsse gefallen. Wie der Bezirk St. Mary's im Bundesstaat Maryland am Dienstag bestätigte, ist die Schule in der Ortschaft Great Mills betroffen. Der Vorfall sei unter Kontrolle, die Polizei an Ort und Stelle. Der Sheriff bestätigte die Schüsse. Der Sender NBC berichtete von Verletzten.

Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. Great Mills liegt etwa 90 Autominuten südöstlich von Washington. Etwa 1.600 Schüler besuchen die Great Mills High School. (APA, 20.3.2018)