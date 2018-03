Nächste Europawahl findet Ende Mai 2019 statt

23. bis 26. Mai als Termin fixiert – Großbritannien danach nicht mehr im Europaparlament vertreten

Brüssel – Das Europaparlament wird das nächste Mal vom 23. bis zum 26. Mai 2019 gewählt. Um die traditionellen Wahltage in einzelnen Mitgliedsländern zu berücksichtigen, entschieden sich die EU-Staaten am Dienstag in Brüssel für diese Zeitspanne. In den meisten EU-Ländern wird an Sonntagen abgestimmt, somit ist der 26. Mai der Haupttag der Wahl. Großbritannien wird im neuen Parlament nicht mehr vertreten sein, das Land verlässt zwei Monate vor der Abstimmung die Europäische Union. Die bisherigen 73 Sitze sollen nach derzeitigem Stand größtenteils wegfallen.

Umstritten ist noch, ob der Spitzenkandidat des Wahlsiegers automatisch Chef der EU-Kommission wird. Dieses Prozedere wurde erstmals bei der letzten Wahl 2014 angewandt. Die Mitgliedsstaaten der EU wehren sich gegen die Vorfestlegung und sprachen sich auf einem Gipfel vor einem Monat dagegen aus. Früher hatten sie den Spitzenposten stets hinter verschlossenen Türen besetzt. (Reuters, 20.3.2018)