Sozialem Netzwerk für Wohlhabende gelingt Börsendebüt in Zürich

Aktien von "Asmallworld" stiegen im Handelsverlauf um ein Drittel – 28.000 Mitglieder, davon 400 in Wien

Das soziale Netzwerk für Wohlhabende, Asmallworld, schafft ein Börsendebüt mit kräftigem Kursplus. Die Aktien stiegen am Dienstag bis zu Mittag an der Schweizer Börse SIX auf 13,38 Franken (11,4 Euro) und notierten damit um 37 Prozent über dem mit 9,75 Franken festgelegten Anfangspreis.

asmallworld

"Digitaler Country-Club"

Die Mitgliedschaft in dem sozialen Netzwerk kostet 85 Euro pro Jahr. Das Netzwerk hat aktuell rund zahlende 28.000 Mitglieder, davon 400 in Wien, sagte Asmallworld-CEO Jan Luescher zur APA. "Wir wollen vom Image Facebook für Reiche wegkommen. Wir sind ein digitaler Country-Club." Über Asmallworld würden pro Jahr rund 1.000 Events organisiert.

Gehandelt werden können nur bestehende Asmallworld-Aktien, frisches Kapital nahm das Unternehmen nicht auf. Mit der Börsennotiz will die Firma aus Zürich ihre Bekanntheit steigern und sich Handlungsspielraum etwa für Zukäufe verschaffen. (APA, 20.03.2018)