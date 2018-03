Live-Session in der STANDARD-Redaktion: Cari Cari

Stephanie Widmer und Alexander Köck spielten für unsere Videoserie zwei Songs, die in der amerikanischen Wüste zu Hause sein könnten

Grenzen ausloten und den Horizont erweitern, am besten mit Gleichgesinnten oder auf Reisen – das machen Cari Cari am liebsten. In den letzten Jahren war die österreichische Band oft unterwegs, spielte Konzerte in Australien und vielen europäischen Ländern und kollaborierte im Rahmen ihrer Youtube-Serie "Cari Cari & Friends" mit anderen Musikerinnen und Musikern. Die Debüt-EP aus dem Jahr 2014 fand international Beachtung, ein paar Songs wurden zum Soundtrack der Hollywood-Serie "Shameless".

Das vergangene Jahr stand für Stephanie Widmer und Alexander Köck ganz im Zeichen der Live-Performances. Heuer wollen sie ihren Schwerpunkt auf die Studioarbeit setzen – im Herbst soll das Debütalbum erscheinen. Dazu werden die beiden viel Zeit in ihrem Proberaum und Studio am Neusiedler See verbringen, an Songs tüfteln und vielleicht Kopfreisen in die amerikanische Wüste unternehmen.

Vergangene Woche war das Duo, das bei Konzerten zu dritt auftritt, beim STANDARD Player zu Gast. Live kann man es am Samstag gemeinsam mit Farewell Dear Ghost, Catastrophe & Cure und Three For Silver beim Sinnesrauschen-Festival im Wiener Haus der Musik erleben.

Song #1: "Nothing's Older Than Yesterday"

Song #2: "Dear Mr. Tarantino"

foto: jasmin al-kattib Cari Cari sind Stephanie Widmer und Alexander Köck.

(Jasmin Al-Kattib, Lukas Friesenbichler, Gerald Zagler, Andreas Müller, 22.3.2018)