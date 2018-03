Austria sucht Ersatzstadion für 27. Mai

Das Heimspiel gegen Salzburg kann wegen des Frauenlaufs im Prater nicht im Happel-Stadion stattfinden

Wien – Weil die Bundesliga den 27. Mai als Termin für die 36. Runde bestätigt hat, muss sich die Wiener Austria auf die Suche nach einem Ersatzstadion für das Heimspiel gegen Salzburg machen. Wie die Favoritner am Dienstag mitteilten, prüfe man derzeit die Alternativen für das Happel-Stadion, das aufgrund des Frauenlaufs im Prater nicht verfügbar ist.

Wr. Neustadt und Linz

"Von unserer Seite werden nun Verfügbarkeit, Kosten und Sinnhaftigkeit in anderen Stadien eingehend geprüft. Neben Wr. Neustadt kommt beispielsweise auch Linz in Betracht, Möglichkeiten wie Schwechat oder Ritzing fallen laut Bundesliga wegen nicht ausreichend vorhandener Infrastruktur weg", hieß es in einer Klubaussendung. (APA, 20.3.2018)