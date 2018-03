Der Arlberg als Tanzcafé für Sonnenskifahrer

Auf dem Arlberg kann man in den ersten beiden Aprilwochen auf der Retrowelle tänzeln.

"Wir bitten die Damen und Herren, für die häufigen abendlichen Reunionen Abendtoilette, Smoking und Kostüme mitzubringen", hieß es in einem Prospekt des Zürserhofs aus den 1930er-Jahren. Zur selben Zeit sperrte auf dem Arlberg im Tannbergerhof eine American Bar samt Tanzcafé auf, und die Leute kamen von weither, um in Lech und Zürs Foxtrott, Charleston und Swing zu tanzen.

Elektro-Swing und Boogie

Die Einserpanier muss heute niemand mehr einpacken, um beim zweiwöchigen Vintage-Musikfestival "Tanzcafé Arlberg" zwischen 1. und 15. April zu erscheinen. Dem Grundsatz, dass Musik – auch wenn sie heute als Elektro-Swing oder Downbeat daherkommt – tanzbar sein soll, ist man dort aber treu geblieben. In diesem Jahr können Besucher mit der bekanntesten Boogie-Formation der 2000er, den polnischen Boogie Boys, auf der Retrowelle tänzeln oder zur Musik des Wiener Elektrokönners Waldeck sowie der britischen Puppini Sisters.

28 Konzerte

Weil es immer welche gibt, die das mit dem Tanzen sehr ernst nehmen, bieten Profis in diesem Jahr zum ersten Mal einen Swing-Tanzkurs in zwei Hotels an. Sonst werden die insgesamt 28 Konzerte von 17 Bands aus acht Nationen aber vorwiegend im Freien, das heißt auf den Terrassen diverser Skihütten, stattfinden. Beim Tanzen in Skischuhen wird vermutlich niemand schief angeschaut werden, lobpreisen doch die Veranstalter ausdrücklich das Sonnenskifahren um diese Jahreszeit. (saum, RONDO, 23.3.2018)