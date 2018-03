Explodierendes Nokia-Handy soll Tod einer Frau verursacht haben

Akku soll laut Bericht während des Telefonats plötzlich in Flammen aufgegangen sein

Die Folgen explodierender Akkus waren in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen. Eine zu enge Bauweise führte etwa dazu, dass zahlreiche Galaxy Note 7-Geräte von Samsung in Flammen aufgingen und der Hersteller das Modell komplett vom Markt nehmen musste. Zuletzt wurde auch ein durch ein brennendes iPhone verursachter Hausbrand in den USA bekannt.

Einen besonders tragischen Fall vermeldet nun Metro UK aus Indien. Dort soll durch eine Akku-Explosion eine junge Frau zu Tode gekommen sein.

Akku während Telefonat explodiert

Die 18-jährige Uma O. habe gerade mit einem Verwandten telefoniert, während ihr Handy – ein Nokia 5233 – am Ladekabel angehängt war. Plötzlich sei der Akku des Geräts unvermittelt explodiert. Das Mädchen verlor gemäß der Schilderung das Bewusstsein und erlitt zudem auch Verletzungen an Hand, Bein und im Brustbereich.

O. sei von Rettungskräften in ein lokales Krankenhaus transportiert worden. Dort habe man aber nur noch ihren Tod feststellen können. Eine Obduktion soll bereits angesetzt worden sein. Laut Financial Express laufen Polizeiermittlungen. Fotos zeigen das völlig zerstörte, teilweise geschmolzene Handy.

Ursache unklar

Warum das Mobilgerät explodiert ist, ist unklar. In Teilen von Indien ist das Stromnetz nicht besonders stabil, es kommt immer wieder zu Ausfällen und Spannungsschwankungen. Abseits eines vorhandenden Defekts am Telefon oder Ladeequipments ist auch die Verwendung eines minderwertigen Ersatzakkus als Ursache denkbar.

Altes Modell

BGR hat zu dem Fall ein Statement von HMD Global erhalten, das für die Herstellung aktueller Nokia-Smartphones verantwortlich zeichnet. Man sei "tief erschüttert über den tragischen Vorfall" und den Tod der 18-Jährigen, heißt es darin. Jedoch weise man darauf hin, dass man nicht der Hersteller des fraglichen Gerätes sei.

Diese Aussage ist korrekt. Das Nokia 5233 (in manchen Märkten trägt es die Modellnummer 5228) ist ein auf Symbian basierendes Touchscreen-Handy, das 2010 auf den Markt gekommen ist und in Indien von Händlern immer noch verkauft wird. HMD Global ist erst vor rund zwei Jahren als Partner von Nokia für die Herstellung von dessen Mobilgeräten tätig. (gpi, 20.03.2018)