Die ganzheitliche Strategie

Flexibel auf Marktanforderungen reagieren, schnell neue Geschäftsmodelle entwickeln und entsprechende Prozesse aufsetzen gilt als neue digitale Kardinaltugend.

Flächendeckender Internetzugang für große Teile der Weltbevölkerung, Künstliche Intelligenz (KI) und deren Einsatz in Automatisierungsprozessen sowie ein massiver Anstieg vernetzter Geräte sind die großen Herausforderungen des digitalen Wandels. Diese lassen sich nur in Abstimmung zwischen Regierungen, Institutionen und großen IT-Firmen meistern.

Unternehmen erkennen Chancen

Unternehmen sehen insbesondere bei künstlicher Intelligenz und maschineller Automatisierung großes Potential in der digitalen Wertschöpfung, da durch die gesteigerte Leistung der IKT-Systeme und den Fortschritten im Bereich des sogenannten Machine Learning die Nutzung von KI für viele gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche vorangetrieben wird. Zu diesen Ergebnissen kommt eine von Fujitsu beauftragte Studie, wo aktuell 1.400 Entscheider international tätiger Unternehmen befragt wurden.

"Grundsätzlich erkennen Unternehmen Chancen in der Digitalisierung und sind auch bereit entsprechende Projekte zu finanzieren. Damit diese Investitionen aber auch langfristig Früchte tragen, braucht es nicht nur passende Technologien sondern auch Strategien zur sinnvollen Integration in bestehende Strukturen und Abläufe", so Wilhelm Petersmann, Managing Director Austria & Switzerland bei Fujitsu.

Alte IT-Strukturen Gift für betriebliche Agilität

Ein relevantes Thema betrifft auch die Modernisierung der IT-Strukturen. Mehr als die Hälfte der befragten Entscheidungsträger gab an, dass ihre aktuelle Infrastruktur nicht mit den Anforderungen der Digitalisierung mithalten kann. Für viele Betriebe hat das noch nicht allerhöchste Priorität, nur zehn Prozent sehen sich als digitale Vorreiter. 42 Prozent glauben, dass die Digitalisierung Einfluss auf ihr Geschäft haben wird, aber nur 17 Prozent, dass sie essenziell für das Überleben sein könnte.

Einig waren sie allerdings, dass veraltete Technologien Gift für die Agilität des Unternehmens sind und einen Großteil der IT-Budgets fressen, die eigentlich in Innovationen fließen sollten. "Um neue Lösungen für die sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen zu schaffen, sollten innovative Technologien und Expertise von außen mit dem firmeneigenen Know-how verbunden werden", ergänzt Fujitsu-Experte Wilhelm Petersmann.