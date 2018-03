Slowakischer Präsident Kiska weist Ministerliste zurück

Fico-Nachfolger Peter Pellegrini soll bis Freitag einen neuen Vorschlag einbringen

Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska hat am Dienstag die vom designierten Premier Peter Pellegrini vorgelegte Ministerliste abgelehnt. Vergangene Woche hatte Kiska Pellegrini mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt, nachdem Robert Fico und sein Kabinett zurückgetreten waren. Pellegrini soll nun bis Freitag eine neue Kabinettsliste vorlegen. Hintergrund sind der Mord an dem Enthüllungsjournalisten Ján Kuciak und dessen Verlobter Martina Kušnírová Ende Februar sowie die Vorwürfe von Verbindungen höchster Regierungskreise zur italienischen Mafia.

In der angespannten Atmosphäre, die derzeit im Land herrsche, müsse die Regierung die Veränderungen umsetzen, die die Menschen nun von ihr erwarten würden, erklärte Kiska, als er kurz vor Mittag vor die Presse trat. Dem Innenministerium komme dabei eine besondere Bedeutung zu. Die Regierung müsse fähig sein, "die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie eine unabhängige und unparteiische Untersuchung der Morde garantiert". Dasselbe gelte für den "Verdacht der Tätigkeit des organisierten Verbrechens, über den Ján Kuciak geschrieben hat".

Verlorenes Vertrauen

Der parteilose Präsident erinnerte auch an die Demonstrationen der vergangenen Wochen, bei denen jeweils zehntausende Menschen auf die Straße gegangen waren: "Die Menschen haben das Vertrauen verloren in das ehrliche Interesse an Gerechtigkeit aufseiten derer, die an der Spitze der wichtigsten Ministerien stehen", so Kiska. Dieses Vertrauen müsse nun wiederhergestellt werden. Die von Pellegrini vorgeschlagene Kabinettsliste sei aber "nicht der richtige Weg".

Für den Posten des Innenministers hatte Pellegrini Jozef Ráž nominiert, einen hohen Beamten des Gesundheitsministeriums, den Kiska und Teile der Bürgergesellschaft allerdings kritisch sehen. Neben Ex-Premier Fico und dem Innenminister hätten zudem nur zwei weitere Regierungsmitglieder ausgetauscht werden sollen.

Fico war vorige Woche zurückgetreten, hatte jedoch als Bedingung den Fortbestand der Koalition seiner sozialdemokratischen Partei Smer mit der liberalen Most-Híd und der slowakischen Nationalpartei (SNS) durchgesetzt. Regierungskritiker fordern indes immer lauter Neuwahlen. (Gerald Schubert, 20.3.2018)