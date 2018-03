Individualität und Mehrwert als Innovationsfaktor

Digitale Bezahlservices werden bei Online-Shops zunehmend zum Erfolgsfaktor und müssen Händler wie Kunden einbeziehen.

Personalisierte Nutzungsformen sowie eine durchgehende Verfügbarkeit von Online-Services werden bei Internet-Shops zum zentralen Bestandteil digitaler Geschäftsprozesse. Der Abschluss einer Bestellung oder eines Einkaufs verlangt sichere und flexible Zahlungsarten.

Optimiert für alle Endgeräte

Der Verein Austria eXtreme Triathlon ist Veranstalter des gleichnamigen Langstreckenbewerbes bestehend aus rund 4 km Flussschwimmen, 186 km Radfahren und 44 km Laufen. Zur Bewältigung der über 5.800 Höhenmeter führenden Strecke von Graz über den Sölkpass bis rauf zum Dachstein erhält jeder Starter einen eigenen Betreuer, der letzte hochalpine Streckenabschnitt muss gemeinsam bewältigt werden.

Der Wettkampf findet heuer zum 4. Mal statt, das internationale Teilnehmerfeld ist auf 125 Starter limitiert. Alle Renninfos und Anmeldung erfolgen über die mehrsprachige Website und für die länderübergreifende Bezahlung der Teilnahmegebühr wurde Wirecard CEE engagiert. "Da Athleten aus der ganzen Welt teilnehmen, benötigt man ein adäquates Zahlungsmittel. Die Wirecard-Lösung ist zudem für alle Endgeräte optimiert und beinhaltet flexible Erweiterungen für die steigenden Zahlungen über Smartphones", so Maria Schwarz, Präsidentin des Austria eXtreme Triathlons.

Auslagerung an externe Spezialisten

Konfrontiert mit zahlreichen bestehenden Anforderungen konzentrieren sich Internet-Händler zunehmend auf Produkt und Kunden, und lagern Bereiche wie Bezahlung an externe Spezialisten aus. Das gilt auch für Felber Schokoladen, die gleichnamige Bäckerei im steirischen Birkenfeld besteht seit drei Generationen und setzt auf Nachhaltigkeit und regionale Produzenten. 2004 hat Stefan Felber mit handgemachten Schokoladen ein zweites Standbein begonnen, das Sortiment beinhaltet klassische Kreationen wie Edelbitterschokoladen bis zu ausgefallenen Variationen wie Wiesenkräutergelee und zudem zahlreiche Gussformen.

Im Online-Shop werden aktuell über 3.000 verschiedene Motive angeboten, darunter auch in Schokoformen gegossene Firmenlogos. Implementierung und Abwicklung der Bezahlung wurde ebenso an Wirecard CEE verantwortet. Alle gängigen Zahlungsmittel wie Kreditkarten, Paypal oder Sofort Überweisung sind dabei inkludiert und sämtliche Transaktionen werden über eine einzige zertifizierte Schnittstelle abgewickelt. "Der Kunde will sich mit der Bezahlung nicht lange aufhalten, es muss vor allem einfach und schnell gehen", so Stefan Felber zu Prozessen und Aufwand beim Thema Payment.