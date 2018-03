Smartphones als Einkaufsshop

Die Optimierung der virtuellen Kassa von Online-Shops für mobile Endgeräte wird zum entscheidenden Erfolgskriterium im Handel. Ein Expertenkommentar von Sebastian Siemiatkowski, CEO und Mitbegründer Klarna.

Die digitale Transformation schreitet in Riesenschritten voran. In den letzten Jahren hat sich hier im privaten wie im unternehmerischen Bereich viel und in vergleichsweise kurzer Zeit getan. Es gibt keine Branche mehr, die sich dieser Entwicklung verschließen kann. Das Thema der digitalen Wertschöpfungsketten ist nicht nur für die Industrie von großer Bedeutung, wo automatisierte Produktionsprozesse bereits eigenständig ineinandergreifen und etwa Datenmaterial generieren, das wiederum in den Fertigungsprozess einfließt.

Die Hausaufgaben der Online-Händler

Eine Branche, die besonders von der digitalen Entwicklung betroffen ist, ist der Handel. Hier dienen moderne digitale Lösungen primär für die Gewinnung neuer Kunden und in Folge dann Einkauf wie Abrechnung so einfach wie möglich zu machen. Wesentlich dabei ist das nahtlose Ineinandergreifen der einzelnen Glieder der Wertschöpfungskette. Am Beispiel von Online-Händlern ist zu erkennen, dass jene gut im Geschäft sind, die alle Details ihres Online-Auftrittes gut durchdacht haben.

Das betrifft insbesondere jeden möglichen Schritt, den der Kunde im virtuellen Shop macht. Lässt sich die Webseite rasch öffnen, sind die Produkte optisch anschaulich präsentiert und gut beschrieben? Wie sieht die Filterfunktion bei der Suche nach Produkten aus? Wie übersichtlich und einfach sind die einzelnen Schritte vom Auffinden der Ware bis zur Kassa gestaltet? Und zu guter Letzt: Wie sieht der Check-out, der virtuelle Kassabereich, aus?

Egal wo, egal wann, egal wie

Dass Online-Shops auch über mobile Geräte wie Tablet oder Smartphone optimal zu bedienen sein müssen, ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Mehr als die Hälfte aller Zugriffe erfolgt bereits über das Mobiltelefon. Deshalb ist dem Kassabereich ein besonderes Augenmerk zu schenken. Geht es nicht schnell und einfach oder fehlt die vom Kunden gewünschte Bezahlart, lässt der Kunde noch an der Kasse seinen vollen Einkaufswagen stehen.

Und zudem wird er wahrscheinlich nicht mehr wieder kommen. Die Zukunft heißt daher "mobile first". Um dauerhaft am Markt bestehen zu können sollten Online-Händler entsprechend auf mobile Bezahllösungen setzen. Zentrale Bedeutung erhalten hier die Themen Bequemlichkeit und Schnelligkeit. Die Kunden, oder besser User, möchten unkompliziert, schnell und bequem zahlen – und das von jedem Ort und zu jeder Zeit.

Erste Zahlungsapp mit Retourenmanagement

Auch Dienstleister und Partner der Shop-Betreiber müssen laufend Verbesserungen liefern und ein wesentliches Kriterium ist dabei das Thema Innovation. Bei Online-Shops erwarten etwa Kunden auch, dass sie Waren unproblematisch wieder retournieren können und etwaig auch der bereits erfolgte Bezahlvorgang wieder rückgängig gemacht werden kann.

Klarna hat nun als erstes Unternehmen eine eigene App entwickelt, mit der neben sofortiger Bezahlung oder individueller Auswahl von Zahlungszielen per Rechnung auch das Retourenmanagement verwaltet werden kann. Von einer nahezu bargeldlosen Gesellschaft wie in Schweden sind wir zwar noch weit entfernt. Aber auch in Österreich steigt die Nutzung des Mobilen Payments permanent an. Händler, die diese Entwicklung ignorieren, werden nicht wettbewerbsfähig bleiben können.