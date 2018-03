Erneut Paket im US-Staat Texas explodiert

Es ist noch unklar, ob die Detonation mit Bombenserie zusammenhängt

San Antonio – Im US-Staat Texas hat es erneut eine rätselhafte Paket-Explosion gegeben. In einem Pakettransport-Unternehmen in dem Ort Schertz in der Nähe der Großstadt San Antonio sei am Dienstag kurz nach Mitternacht (Ortszeit) eine mittelgroße Kiste explodiert, berichtete der US-Sender ABC News unter Berufung auf die Polizei.

In dem Gebäude des Transportdienstes FedEx hätten sich 75 Menschen befunden, einer habe möglicherweise leichte Verletzungen erlitten. Es war die fünfte Explosion in diesem Monat in Texas.

ABC zufolge ist noch unklar, ob dieser jüngste Vorfall mit den anderen Explosionen in der texanischen Hauptstadt Austin zusammenhängt. Die Bombenserie in der Stadt kostete bereits zwei Menschen das Leben. Vier Menschen erlitten Verletzungen. Über den oder die Täter rätselt die Polizei. Schertz ist 65 Meilen (etwa 104 Kilometer) von Austin entfernt. (APA, dpa, 20.3.2018)