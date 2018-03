LeBron James weiter in bestechender Form

Drittes Triple-Double in jüngsten vier Spielen für Cleveland

Cleveland (Ohio) – LeBron James hat beim Heimsieg seiner Cleveland Cavaliers in der Basketball-Profiliga NBA das zweite Triple-Double in Folge erzielt. Beim 123:117 (64:57) gegen die Milwaukee Bucks am Montag verbuchte der 33-Jährige 40 Punkte, zwölf Rebounds und zehn Assists. Für James war es nicht nur das zweite Triple-Double en suite, sondern auch das dritte in den jüngsten vier Spielen.

Mit seinem 16. Triple-Double der laufenden Saison stellte "King James" zudem eine neue persönliche Saisonbestleistung auf. Nur fünf Spieler konnten in der Geschichte der NBA öfter in drei Kategorien zweistellige Werte erzielen als der dreifache NBA-Champion, der nun insgesamt 71 Triple-Doubles auf dem Konto hat. Kevin Love steuerte bei seiner Rückkehr 18 Punkte zum Sieg des Vizemeisters bei. Für die Bucks überzeugte der Grieche Giannis Antetokounmpo (37 Punkte/11 Rebounds). Die Cavs belegen mit 41 Siegen und 29 Niederlagen aktuell den dritten Platz in der Eastern Conference. (APA, 20.3.2018)

NBA-Ergebnisse vom Montag:

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 124:117

Indiana Pacers – Los Angeles Lakers 110:100

Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets 108:94

Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies 118:115

Miami Heat – Denver Nuggets 149:141 n.V.

New York Knicks – Chicago Bulls 110:92

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 89:75

Sacramento Kings – Detroit Pistons 90:106