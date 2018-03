Liste Fritz hat nötige Unterstützungserklärungen für Innsbruck-Wahl

Mehr als 100 Unterschriften wurden in den vergangenen neun Tagen gesammelt

Innsbruck – Die Liste Fritz hat die für eine Kandidatur bei der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl am 22. April notwendigen Unterstützungserklärungen beisammen. Innerhalb der vergangenen neun Tage habe man mehr als 100 Unterschriften gesammelt, teilte die Partei am Dienstag mit.

Die Liste Fritz tritt zum ersten Mal in der Landeshauptstadt an. Die vom ehemaligen Arbeiterkammerpräsidenten Fritz Dinkhauser gegründete Partei konnte bei der vergangenen Landtagswahl in Innsbruck 7,89 Prozent der Stimmen auf sich vereinen – deutlich mehr als die 5,46 Prozent, die man landesweit erreichte. (APA, 20.3.2018)