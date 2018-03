Twitch-Streamer "Ninja": "Verdiene monatlich mehr als 500.000 Dollar"

Der User sprach mit CNBC über seinen Verdienst, "Fortnite" und wie man in seine Fußstapfen treten kann

Nach einer ungefähren Einschätzung des US-Mediums Forbes, wie viel Twitch-Streamer "Ninja" monatlich verdient, hat sich der 26-Jährige nun selbst zu Wort gemeldet. In einem Fernseh-Interview mit CNBC bestätigte er, dass er mehr als 500.000 Dollar monatlich allein durch Twitch-Abos verdient. Der tatsächliche Verdienst dürfte durch Spenden, Sponsoren und Youtube-Werbung noch deutlich höher sein.

Tyler '@Ninja' Blevins says he makes $500,000 a month playing video games. pic.twitter.com/jk9fvOiNZV — CNBC (@CNBC) March 19, 2018 "Ninja" im Gespräch mit CNBC.

Was "Ninja" mit dem vielen Geld macht

In dem Interview spricht Tyler Blevins, so der bürgerliche Name von "Ninja" auch darüber, was er eigentlich mit dem Geld anstellt und was er all jenen empfiehlt, die in seine Fußstapfen treten wollen. Der Streamer spricht auch über "Fortnite: Battle Royale" – das Game, das ihn zum Durchbruch verholfen hat.

Streamer bricht derzeit sämtliche Rekorde

Der Streamer bricht auf Twitch momentan sämtliche Rekorde. Kürzlich konnte er bei einem "Fortnite"-Stream mit US-Rapper Drake 600.000 Zuseher erreichen – zuvor lag hier der Rekord eines einzelnen Nutzers bei 388.000 Zuschauern. Auch in Puncto Abonnements erreichte "Ninja" noch nie da gewesen Höchststände – der letzte Stand lag hier bei 180.000 zahlenden Nutzern. (red, 20.03.2018)