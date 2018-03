Minecraft-Streit führt zu Bombendrohung an 400 englischen Schulen

100 Schulen blieben daraufhin geschlossen – Kriminelle wollen Dienst schaden

Am Montag sind in England mehr als 100 Schulen aufgrund einer Bombendrohung geschlossen geblieben. Die Ankündigung dazu wurde laut BBC per Mail verschickt. In der Nachricht an 400 Schulen war zu lesen: "Wir haben einen Schüler mit einer Bombe geschickt. Diese wird in drei Stunden hochgehen, wenn du nicht 5.000 Dollar an payments@veltpvp.com überweist."

Drohung geht auf Minecraft-Service zurück

Die konkrete Adresse gehört VeltPvP, einem bestimmten Minecraft-Server. Laut ersten Ermittlungen soll der Verfasser einen Account bei dem Dienst erstellt haben, um die Drohung von dort auszuschicken und somit den Betreibern zu schaden. Der 17-jährige CEO meldete sich bereits auf Twitter zu dem Vorfall zu Wort – der Dienst habe demnach nichts damit zu tun.

"Wir werden schon länger schikaniert"

"Wir haben mit den Bombendrohungen nichts zu tun. Wir werden von einer Gruppe Cyber-Kriminelle schikaniert, die uns nur irgendwie möglich schaden wollen. Uns tut das wirklich alles sehr leid, aber nur zur Info: Das ist Fake" wurde über den offiziellen Twitter-Account des Dienstes verlautbart. VeltPvP hat mittlerweile 50 Mitarbeiter, genutzt wird das Service laut eigenen Angaben von bis zu 10.000 Spielern. (red, 20.3.2018)