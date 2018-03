Ryanair übernimmt Laudamotion

Vorerst steigt die irische Fluggesellschaft mit 24,9 Prozent ein, bald sollen es 75 Prozent werden

Wien – Ryanair hat eine verbindliche Vereinbarung mit Niki Lauda abgeschlossen. Der irische Billigflieger wird demnach zunächst 24,9 Prozent an Laudamotion übernehmen – mit dem Ziel, auf 75 Prozent aufzustocken. Es wird erwartet, dass die EU-Wettbewerbsbehörden dafür die Genehmigung erteilen.

Niki Lauda sagte auf einer Pressekonferrenz anlässlich des Erstfluges nach Düsseldorf am Dienstag, er habe auch mit Easyjet gesprochen, aber mit Ryanair habe er am schnellsten eine Übereinstimmung erzielt. Die Anteilsaufstockung auf 75 Prozent soll so rasch, wie es die Wettbewerbsbehörde erlaubt, vonstatten gehen. Was nun mit der von Lauda angekündigten österreichischen Lösung sei, fragt ein Journalist, das sei ja jetzt eine irische. Nein sagt Lauda, wir bleiben Laudamotion. "Ein Zwerg neben dem Riesen Ryanair, ein Zwerg, der nie aufhört".

Ryanair wird vorerst sechst Flieger zur Verfügung stellen, die aber alle ab Berlin starten.

Laudamotions Vermögenswerte sind unter anderem A320-Flugzeuge aus der früheren Airline Niki. In den nächsten Wochen beginnt die neue Fluglinie ihre Linien- und Charterflüge mit Verbindungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vorwiegend zu Urlaubsdestinationen am Mittelmeer.

Lauda wird Board-Vorstand

Lauda wird dem neu geschaffenen Board von Laudamotion vorstehen und in seiner neuen Position auch weiterhin für die Implementierung der Strategie – die Etablierung von Laudamotion als österreichischer Low-Fare-Airline – verantwortlich sein.

Ryanair wird zudem finanziellen und Management-Support bereitstellen und sechs Wetlease-Flugzeuge zur Verfügung stellen, um das geplante Laudamotion-Flugprogramm mit 21 Flugzeugen sicherzustellen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Laudamotion soll im dritten Jahr profitabel sein

Die Kosten für dieses 75-Prozent-Investment in Laudamotion (vorbehaltlich der Genehmigung durch die EU-Behörden) werden unter 50 Millionen Euro liegen, wobei Ryanair im ersten Jahr weitere 50 Millionen Euro für Start-up und Kosten aus dem operativen Bereich übernehmen wird. Lauda und Ryanair werden mit dem bestehenden Managementteam von Laudamotion weiterarbeiten und rechnen damit, im dritten Jahr der Partnerschaft profitabel operieren zu können. Der Plan dafür sieht ein Wachstum der bestehenden Airbus-Flotte auf 30 Flugzeuge vor.

Ryanairs Michael O'Leary: "Wir freuen uns, gemeinsam mit Niki Lauda seine Vision einer erfolgreichen österreichischen Low-Fare-Airline für den Linien- und Chartermarkt zu entwickeln. Bei Laudamotion kommt eine Airbus-Flotte zum Einsatz, das ist ein Projekt, das wir in der Ryanair-Gruppe seit einigen Jahren verfolgen. Laudamotion wird von der Partnerschaft stark profitieren. Die Airline bekommt damit Zugang zur Ryanair-Flotte und unseren finanziellen Ressourcen. Laudamotion kann damit in einem Markt, der mit Austrian und Swiss von der Lufthansa-Gruppe und ihren Hochpreistickets dominiert wird, rascher wachsen." (Claudia Ruff, Regina Bruckner, 20.3.2018)