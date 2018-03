Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy in Polizeigewahrsam

Nicolas Sarkozy wird verdächtigt, seinen Wahlkampf 2007 mit Geld aus Libyen finanziert zu haben

Paris – In Frankreich befragt die Polizei Justizkreisen zufolge den ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy im Zusammenhang mit mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der Finanzierung seines Wahlkampfs. Sarkozy befinde sich dazu in Polizeigewahrsam, sagte ein Vertreter der Justizbehörden am Dienstag. Einem Bericht der Zeitung "Le Monde" zufolge geht es um den Wahlkampf 2007, bei dem Sarkozys Team Geld aus Libyen erhalten haben soll.

Untersuchungsrichter gehen bereits seit fünf Jahren dem Verdacht nach, dass Sarkozys Wahlkampf 2007 von Libyens damaligem Machthaber Muammar al-Gaddafi mitfinanziert wurde. Die Rede ist von mindestens 50 Millionen Euro. Noch als Präsident nannte Sarkozy die Vorwürfe "grotesk". Vertreter der französischen Staatsanwaltschaft äußerten sich zunächst nicht. (APA, Reuters, 20.3.2018)