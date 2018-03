Cambridge Analytica prahlt in Video mit Erpressungsversuchen

Undercover-Reportage zeigt: Firma bietet offenbar nicht nur "Datenanalyse" an, wirbt auch mit dem Einsatz von Prostituierten

Die Affäre rund um die Datenfirma Cambridge Analytica weitet sich aus: Nachdem in den vergangenen Tagen aufgedeckt wurde, dass das Unternehmen auf äußerst zweifelhafte Weise an jene 50 Millionen Facebook-User-Daten gekommen ist, mit denen man angeblich Donald Trump zum Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 verholfen hat, sorgt nun ein Video von Channel 4 für Aufregung. Undercover haben die Reporter des britischen Senders führende Manager des Unternehmens dabei gefilmt, wie sie offen darüber plaudern, dass das Repertoire der Firma an schmutzigen Tricks bei weitem nicht bei Datenmissbrauch endet.

Bestechung, Videos mit Prostituierten

In dem Clip prahlt etwa Firmenchef Alexander Nix damit, dass es neben der gezielten Werbung auch direktere Methoden gebe, Einfluss auf Politiker und somit Wahlen zu nehmen. So wäre es eine Möglichkeit, diese bei der Annahme von Bestechungsgeld zu filmen, auch der Einsatz von Prostituierten mit nachfolgender Erpressung kommt in dem Video zur Sprache.

channel 4 news

Die Reporter hatten sich als Mitglieder einer reichen Familie aus Sri Lanka ausgegeben, die Einfluss auf die Politik in ihrem Land nehmen wolle. Auf dieses Weise schafften sie es, dass Cambridge Analytica auch sonst ziemlich offen über die sonst streng geheim gehaltenen Geschäftspraktiken spricht. So prahlt das Unternehmen etwa damit, dass man mithilfe der eigenen Datenanalysen in den letzten Jahren gezielten Einfluss auf mehrere Wahlen genommen habe. So habe man etwa dafür gesorgt, dass der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta wiedergewählt werde. Angeblich hat Cambridge Analytica dort die gesamte Wahlkampagne geleitet.

Geheimhaltung

Dass dieser Umstand bisher nicht öffentlich war, liegt daran, dass die Firma mittlerweile einigen Wert darauf legt, die eigenen Aktivitäten geheim zu halten. So beschreibt denn auch Firmenchef Nix in dem Video ein System aus Tarnfirmen, über das Cambridge Analytica im Geheimen operieren kann. Eine Möglichkeit sei es etwa, als Student mit falschen Reisepässen einzureisen und dazu passende Tarnwebseiten einzurichten. Oder aber man reise gleich als Tourist in ein Land, in dem man aktiv wird, denkt der Gründer der Datenfirma in dem Video laut nach.

Reaktion

In einer Stellungnahme gegenüber Channel 4 versucht Cambridge Analytica die Situation im Nachhinein anders darzustellen. Man habe sich gezielt auf die Fragen des vermeintlichen Klienten eingelassen, um herauszufinden, ob dieser unethische oder gar illegale Absichten verfolge – damit man solche Interessenten ausfiltern könne. Insofern seien die Fragen von Nix alle hypothetischer Natur gewesen. Das Unternehmen habe sich nicht auf solche Methoden eingelassen und werde das auch in Zukunft nicht tun. Im Vorfeld soll die Firma versucht haben, die Ausstrahlung des Videomaterials zu verhindern.

Desinformationskampagne

Das Video bietet aber noch einige andere für die Firma ziemlich unangenehme Momente: Bei einem anderen Treffen ist Managing Director Mark Turnbull zu sehen, wie er Desinformationskampagnen des eigenen Unternehmens beschreibt: "Wir fügen einfach Informationen in den Blutkreislauf des Internets ein, schauen zu, wie die Sache langsam wächst, und geben dem Ganzen ab und zu einen kleinen Anstoß in die richtige Richtung – wie eine Fernbedienung." Wichtig sei es dabei, das möglichst dezent zu machen, denn "in dem Moment, wo man sich denkt: 'Das ist Propaganda', folgt die Frage: 'Wer hat das veröffentlicht?'" Und das wolle man natürlich vermeiden. (apo, 20.3.2018)