Mindestens 20 Tote nach Zyklon in Madagaskar

Fast 2.000 Häuser zerstört oder geflutet

Antananarivo – Durch einen Zyklon in Madagaskar sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Knapp 19.000 Menschen seien von dem Tropensturm "Eliakim" am vergangenen Wochenende betroffen gewesen, teilte der Katastrophenschutz mit. Die Zahl der Opfer könne weiterhin steigen, sagte Charles Rambolarson vom Katastrophenschutz am Montag.

Der Zyklon erreichte am Freitag den Nordosten von Madagaskar. Etliche Brücken seien weggespült und fast 2.000 Häuser zerstört oder geflutet worden. In der östlichen Region Vatovavy Fitovinany könne es nach wie vor zu Erdrutschen und Überschwemmungen der Flüsse kommen, wie Rambolarson sagte.

45 Tropenstürme in zehn Jahren

In den vergangenen zehn Jahren kam es dem Katastrophenschutz zufolge zu 45 Tropenstürmen auf Madagaskar. In Folge des Zyklons "Ava" starben im Januar mindestens 33 Menschen, vor einem Jahr kamen durch einen Tropensturm 78 Menschen ums Leben. Tropische Wirbelstürme über dem Indischen Ozean werden als Zyklone bezeichnet. (APA, 19.3.2018)