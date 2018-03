Stephen Hawking hinterließ Aufsatz, der neue Universen erschließt

Unveröffentlichter Text gibt womöglich Hinweise darauf, wie man in Hintergrundstrahlung Spuren andere Universen finden könnte

London – Wenn die ganz Großen von uns gehen, hinterlassen sie oftmals noch Überraschungen für die Nachwelt: Als Popstar Prince überraschend starb, hatte er jede Menge unveröffentlichter Songs auf seinen Festplatten gespeichert, Vincent van Gogh hinterließ Hunderte von Gemälde, die kaum jemand gesehen hatte. Und zum Vermächtnis des Physiker Stephen Hawking, der vergangene Woche im Alter von 76 Jahren starb, zählt noch Unveröffentlichtes.

Thomas Hertog, Professor für Theoretische Physik an der Universität Löwen in Belgien, gab am Montag jedenfalls bekannt, dass eine Arbeit, die er zusammen mit Hawking verfasst hatte, gerade von einer Fachzeitschrift begutachtet werde. Die Nachricht von der Existenz dieses Fachbeitrags, der den Titel "A Smooth Exit of Eternal Inflations" trägt, erreichte die britische Öffentlichkeit am gleichen Tag, an dem bekannt wurde, dass die Westminster Abbey – Begräbnisort der wichtigsten Persönlichkeiten in Englands Geschichte – anbot, einen Gedenkgottesdienst für den Wissenschafter abzuhalten.

Beweise für das Multiversum

1983 veröffentlichte Stephen Hawking eine Arbeit, die beschrieb, wie das Universum durch einen Urknall – also einer Singularität – entstanden sein dürfte. Seine Theorie ging außerdem davon aus, dass der Urknall von einer unendlichen Anzahl anderer Big Bangs begleitet wurde, die jeweils ein eigenes Universum begründeten. Die neue Abhandlung soll nun eine Methode aufzeigen, mit der theoretisch die Existenz solcher anderen Universen, die Hawking kollektiv Multiversum nannte, gezeigt werden könnte. (Ähnliche Überlegungen hat auch schon Roger Penrose aufgestellt, der mit Hawking mehrfach zusammengearbeitet hatte.)

Hertog, der sich vor zwei Wochen das letzte Mal mit Hawking getroffen hatte, um die Endredaktion des Texts vorzunehmen, sagte gegenüber der britischen Zeitung "The Times": "Das war typisch Stephen: mutig dorthin zu gehen, wo Star Trek aus Angst nicht hintritt." Die neue Theorie sagt auch voraus, dass unser Universum eines Tages in ewiger Dunkelheit versinken wird, da all seinen Sternen die Energie ausgeht. Hawking outete sich damit als Anhänger des "Big Chills" als Ende unseres Universums.

Hinweise in der Hintergrundstrahlung

Carlos Frenk, Kosmologe an der Universität Durham, sagte gegenüber der "Sunday Times": "Die faszinierende Idee in Hawkins Arbeit ist, dass [das Multiversum] die Hintergrundstrahlung prägt, die unser Universum durchdringt, und wir es mit einem Detektor auf einem Raumschiff messen können." Diese Ideen würden laut Frenk die atemberaubende Möglichkeit eröffnen, Beweise für die Existenz anderer Universen zu finden, was unser Wissen über unseren Platz im Kosmos grundlegend verändern würde.

Hawkings Beerdigung soll diesen Monat in Cambridge stattfinden, 500 Leute werden erwartet. Zu den eingeladenen Personen gehören Wissenschafter wie Tim Berners-Lee, der das World Wide Web erfand, oder der populäre britische Brian Cox aber auch die Hollywood-Stars Eddie Redmayne und Felicity Jones, die Hawking und dessen erste Frau Jane im Film "Die Entdeckung der Unendlichkeit" aus dem Jahr 2014 verkörperten. (tasch, 19.3.2018)