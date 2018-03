Erster tödlicher Unfall: Selbstfahrendes Auto rammt Fußgängerin

Autonom fahrendes Auto von Uber überfuhr eine Fußgängerin – Uber will "vollständig kooperieren"

In Tempe im US-Bundesstaat Arizona ist es offenbar zum ersten tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto gekommen. Ein autonom steuernder Wagen von Uber überfuhr eine Fußgängerin, die ihren Verletzungen erlag. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mehr Informationen stellte die örtliche Polizei vorerst nicht bereit.

Uber: "Volle Kooperation"

Uber gab, an "voll" mit den Behörden kooperieren zu wollen. Tests mit selbstfahrenden Autos in Tempe, Pittsburgh, San Francisco und Toronto seien als Reaktion auf Eis gelegt worden. Uber war in den vergangenen Monaten mit einer Reihe von negativen Schlagzeilen aufgefallen. Zuletzt hatte es einen Wechsel an der Führungsspitze des Fahrtenvermittlers gegeben, der im Bereich der selbstfahrenden Autos vor allem mit Google konkurriert. (red, 19.3.2018)