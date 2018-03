Rugby: Wütendes Spanien fühlt sich betrogen

Rumänischer Referee soll überraschend verlorenes Match gegen Belgien verpfiffen haben, das WM-Qualifikation kostet. Stattdessen durch: Rumänien

Wien/Brüssel/Bukarest – Rumänien hat sich am Wochenende für die Rugby-Weltmeisterschaft 2019 qualifiziert. Platz zwei hinter Georgien in der Rugby Europe Championship, der zweithöchsten Leistungsstufe hinter den Six Nations, reichte. So weit so simpel.

Doch es gibt Aufregung, besonders in Spanien. Und das kam so: Das Nationalteam der Iberer musste am Sonntag eine völlig unerwartete 10:18-Niederlage in Belgien hinnehmen und hat nun den komplizierten Weg der Playoffs (gegen Portugal und im Falle eines Erfolgs gegen Samoa) anzutreten. Ein Sieg gegen die Belgier hätte dagegen den direkten Weg zur Endrunde geebnet, der ersten für die "Löwen" seit 1999.

Den Referee des Spiels in Brüssel gab, und nun wird es etwas dubios, Vlad Iordachescu. Der Mann ist Rumäne. Eine Reihe von Penalties zu ihren Ungunsten brachten die spanischen Spieler zur Weißglut, nach dem Abpfiff bedrängen sie Iordachescu, der von Belgiern geschützt und von Offiziellen in die Kabine eskortiert werden musste. Solche Szenen kommen im Rugby, wo der Unparteiische uneingeschränkten Respekt genießt, einem unerhörten Tabubruch gleich.

Unschönes Finale in Brüssel.

Spaniens Verband kündigte eine offizielle Beschwerde gegen die Spielleitung Iordachescus an. Teamchef Santiago Santos sagte: "Man hat uns nicht erlaubt, zu spielen. Der Schiedsrichter hat die Partie dauernd unterbrochen, der Unterschied zwischen Foulpfiffen für uns und gegen uns war gewaltig. Nicht Spanien hat verloren, sondern der Rugbysport." 28 mal hatte Iordanescu zu Ungunsten der Spanier entschieden, nur acht Mal gegen die Belgier. Im Statement des Verbandes wird allerdings auch die Reaktion der eigenen Spieler verurteilt, von denen einige "ihre Gefühle nicht unter Kontrolle" halten konnten.

Santos' Team war als haushoher Favorit in die Partie gegangen, das Heimspiel gegen die Belgier hatte man mit 30:0 gewonnen, zuletzt Deutschland 84:10 gedemütigt und im Februar auch Rumänien mit 22:10 bezwungen. In Brüssel jedoch kamen die Gäste nicht recht in Schwung, der schlechte Zustand des Spielfeldes tat ein Übriges.

Weltverband schaltet sich ein

Man hätte im Vorfeld des Spiels den Kontinentalverband Rugby Europe kontaktiert, um auf die unglückliche Schiedsrichterbesetzung hinzuweisen und eine Änderung zu fordern, hieß es von Seiten der Spanier. Auch die beiden Assistenten Iordanescus waren Rumänen. Diese Intervention blieb jedoch ohne Resultat. Rugby Europe wiederum betonte auf seiner Website, dass man bei der Auswahl der Referees immer höchsten Standards gefolgt sei. Inzwischen hat sich auch der Weltverband World Rugby eingeschaltet und von Rugby Europe Aufklärung gefordert.

Spanien hofft, durch die Beschwerde eine Prüfung von Iordachescus Leistung durch Rugby Europes Schiedsrichterkommission zu initiieren. Dies wurde vom Verband am Montag offenbar zugesagt, am Freitag soll es soweit sein. Danach soll es eine Erklärung geben. Detail zum Schluss: Auch der Präsident von Rugby Europe ist Rumäne. (Michael Robausch, 19.3. 2018)