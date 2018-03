Schwarz-Grün in Tirol praktisch fix, FPÖ lässt Wahlergebnis prüfen

Der Neuauflage der Koalition dürfte nichts mehr im Wege stehen. Die Freiheitlichen haben die Hoffnung auf ein sechstes Mandat noch nicht aufgegeben

Innsbruck – Die Koalitionsgespräche zwischen der Tiroler Volkspartei (VP) unter Landeshauptmann Günther Platter und den Grünen unter Landessprecherin Ingrid Felipe scheinen kurz vor einem positiven Abschluss zu stehen. Am Mittwochabend tagen der VP-Landesparteivorstand und die grüne Landesversammlung, um das erneute Arbeitsübereinkommen beider Parteien abzusegnen. Am Donnerstag will sich die neue Regierung bereits vorstellen.

Personelle Neuerungen

Personell darf vor allem bei der VP mit einigen Neuerungen gerechnet werden. So gilt ein Ausscheiden der bisherigen Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf als wahrscheinlich. Sie könnte ins Landtagspräsidium wechseln. Auch der Sessel von Raumordnungs-Landesrat Johannes Tratter wird wohl neu besetzt. Als mögliche neue Regierungsmitglieder werden Ex-Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann und der Telfer Bürgermeister Christian Härting gehandelt.

Bei den Grünen dürften Ingrid Felipe als Landeshauptmann-Stellvertreterin und Landesrätin wieder gesetzt sein. Klubobmann Gebi Mair wird wohl ebenfalls wieder seine alte Funktion bekleiden. Wer den zweiten grünen Landesratsposten übernimmt, ist indes noch offen.

Die FPÖ wird zwar wieder nicht der Landesregierung angehören, aber den Kampf um ein sechstes Mandat will man nicht aufgeben. Nur 31 Stimmen fehlen den Blauen dazu. Daher lässt Parteiobmann Markus Abwerzger das Wahlergebnis nun prüfen. (ars, 20.3.2018)