TV- und Radiotipps für Dienstag, 20. März

Der Klimareport Die Filmemacherin Katja Sodomann will Befürworter und Kritiker der Energiewende hören. Sie reiste in die Lausitz, wo jedes Jahr 60 Millionen Tonnen Kohle verbrannt werden und Menschen um ihre Arbeitsplätze fürchten. Für Familie Mian aus Bangladesch kommen Klimaschutzziele sowieso zu spät. Ihr Dorf ist schon längst überflutet, sie musste über die Grenze nach Indien fliehen. Bis 12.10, HR

Konkret In Österreich arbeiten etwa 24.000 Menschen mit Behinderung in Tagesstrukturen. Sie kochen, verpacken oder machen andere Hilfstätigkeiten – unbezahlt. Vertreterorganisationen fordern seit Jahren ein reguläres Einkommen, wie es eine UN-Konvention vorsieht. Bis 18.51, ORF 2

Re: Die Gier der Konzerne Die französische EU-Abgeordnete Eva Joly kämpft seit Jahren gegen die Steuertricks der Konzerne. Die gebürtige Norwegerin ist außerdem Vizepräsidentin der Enquete-Kommission in Sachen Panama Papers. Die Filmemacherinnen haben Joly drei Monate lang begleitet und geben einen Einblick in die EU-Institutionen. Bis 20.15, Arte

Universum: Zauber der Jahreszeiten – Neuengland Im Herbst glühen die Wälder der nordöstlichen USA in Rot, Gelb, Gold und Orange. In Nordamerika ist diese Zeit als "Indian Summer" bekannt. Obwohl Neuengland auf denselben Breitengraden wie Mitteleuropa liegt, fällt der Herbst bei uns nicht so bunt aus. Das Geheimnis liegt im zu hohen Zuckergehalt der nordamerikanischen Flora. Bis 21.05, ORF 2

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrowsky: Publizistin Alice Schwarzer, Theologe und Kirchenrebell Adolf Holl, Imam und Gefängnisseelsorger Ramazan Demir sowie Presse-Chefredakteur Rainer Nowak. Bis 21.05, ORF 3

Collateral (USA 2004, Michael Mann) Max (Jamie Foxx) soll Vincent (Tom Cruise) in seinem Taxi eine ganze Nacht lang durch die Stadt kutschieren. Bald findet er heraus, dass sein Passagier ein Profikiller ist. Intensiv und hochspannend von Michael Mann eingefangen. Bis 22.30, ATV 2

Darjeeling Limited (USA 2007, Wes Anderson) Bestandteile eines Wes-Anderson-Filmes: Wahnwitz, Absurdität, Versagen – und die Schönheit in alledem. Dieses Mal reisen Adrien Brody, Jason Schwartzman und Owen Wilson per Zug durch Indien. Sehenswert schon allein wegen Wilsons gebrochener Nase. Bis 21.45, Servus TV

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Die wahren Hintergründe der BVT-Hausdurchsuchung 2) 100 Tage Türkis-Blau: Vizekanzler Strache (FPÖ) ist live im Studio. Bis 22.00, ORF 2

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann & Grissemann: die Schauspielerinnen Dagmar Koller und Elisabeth Wabitsch und der Filmemacher Dominik Hartl. Bis 22.50, ORF 1

Kreuz und quer: Die Suche nach dem Paradies Auf alten Weltkarten war das Paradies oft als konkreter Ort eingezeichnet. Es "wanderte" bis auf den amerikanischen Kontinent und sogar zum Nordpol. Glaubten die Menschen also an ein konkretes Paradies auf Erden? Bis 23.20, ORF 2

Pratersterne Hosea Ratschiller lädt wieder ins Fluc auf dem Wiener Praterstern und bietet weniger bekannten Stand-up-Comedians eine Bühne. Dieses Mal mit Gery Seidl, Erika Ratcliffe, Johannes Dullin und Omar Sarsam. Bis 23.55, ORF 2