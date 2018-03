Neuer Name für Wiens Spitäler: "Wien Kliniken" sollen KAV ersetzen

Der Krankenanstaltenverbund erhält mit 1. Jänner 2019 eine neue Organisationsform

Wien – Der Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) soll, wie bereits angekündigt wurde, mit 1. Jänner 2019 eine neue Organisationsform erhalten. Nun steht offenbar sein neuer Name fest: Wie "Presse" und "Kurier" am Montag berichteten, soll der städtische Spitalsträger, der in eine Anstalt öffentlichen Rechts umgewandelt wird, künftig "Wien Kliniken" heißen.

Das sei das Ergebnis des Prozesses, in dem die Mitarbeiter des KAV aufgefordert wurden, sich an der Namensfindung zu beteiligen, sagte ein Sprecher von Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ). Der endgültige Name werde jedoch erst mit dem Beschluss durch den Gemeinderat feststehen.

Neuaufstellung in Arbeit

Auch die im Artikel genannten strukturellen Neuerungen wollte der Sprecher nicht bestätigen. Die Neuaufstellung der Organisation befinde sich in Arbeit, noch sei keine Entscheidung gefallen.

Wie Frauenberger im Juli des vergangenen Jahres ankündigte, wird im Zuge der Organisationsreform, mit der der KAV mehr Personal- und Finanzkompetenzen erhalten soll, ein Aufsichtsrat eingeführt. Als Chef ist hier laut "Presse" Magistratsdirektor Erich Hechtner vorgesehen. Außerdem sollen ein vierköpfiger Vorstand und ein "politischer Gesundheitsbeirat" installiert werden, heißt es in dem Artikel, der sich auf ein vertrauliches Papier beruft. (APA, 19.3.2018)