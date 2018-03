ÖFB-Testspiel am 10. Juni gegen Brasilien ist fix

Selecao gastiert zur WM-Generalprobe in Wien – ÖFB-Präsident Windtner: "Besonderer Leckerbissen"

Wien – Österreichs Fußballfans dürfen sich auf drei attraktive Heimspiele der Nationalmannschaft vor der WM (14. Juni bis 15. Juli) freuen. Nach den bereits fixierten Testspielen gegen WM-Gastgeber Russland (30. Mai in Innsbruck) und Weltmeister Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) bestätigte der ÖFB, dass Rekordweltmeister Brasilien seine Generalprobe am 10. Juni (16 Uhr) in Wien bestreitet.

"Es ist uns gelungen, mit Deutschland und Brasilien die beiden attraktivsten Nationen nach Österreich zu holen. Gemeinsam mit WM-Gastgeber Russland ist das eine tolle Serie für die Fans. Das Nationalteam ist ein begehrter Testspielgegner für die 'Großen'. Diese Spiele sind für das Nationalteam, den ÖFB und für die Fans natürlich besondere Leckerbissen", erklärte ÖFB-Präsident Leo Windtner nach Bekanntgabe des Vertragsabschlusses mit Brasilien am Montag.

Auch Teamchef Franco Foda war ob des hochkarätigen Testspielgegners glücklich. "Wir freuen uns, gegen eines der besten Teams der Welt zu spielen", sagte Foda. Für die Partie gegen den fünffachen Weltmeister ist ein Fanansturm zu erwarten, Tickets gibt es ab 6. April.

Neymars Teilnahme offen

Die Brasilianer waren zuletzt im November 2014 in Wien zu Gast. Damals unterlag das ÖFB-Team unter Marcel Koller vor 48.500 Zuschauern im Happel-Stadion mit 1:2. Die Selecao war mit allen Stars, angeführt von Neymar, angetreten.

Ob der teuerste Spieler der Welt auch im Juni dabei sein wird, ist offen. Der 26-Jährige hat sich Ende Februar einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen zugezogen und muss voraussichtlich drei Monate pausieren.

Die Bilanz gegen Brasilien ist klar negativ. In neun Spielen gab es noch keinen österreichischen Sieg und nur drei Remis. (APA, 19.3.2018)