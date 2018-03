Deutschland-Chef von Goldman Sachs wird Staatssekretär

Jörg Kukies ist SPD-Mitglied

Berlin – Der Deutschland-Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, Jörg Kukies, wechselt als beamteter Staatssekretär ins deutsche Finanzministerium. Das Wirtschaftsforum der SPD, ein Zusammenschluss von Unternehmen und Verbänden, begrüßte am Montag die Entscheidung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), einen "ausgewiesenen internationalen Fachmann an Bord zu holen".

Kukies ist SPD-Mitglied und war als Juso-Chef in Rheinland-Pfalz Vorgänger der jetzigen SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Seit 2014 ist er Ko-Vorsitzender von Goldman Sachs in Deutschland. Er arbeitet bereits seit 2001 für die US-Investmentbank in London und Frankfurt am Main. (APA, 19.3.2018)