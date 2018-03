Finanzministerium: Keine Bundeshaftungen für Wohnbaubank

Die WBIB soll in die Wohnbaustruktur der Länder integriert werden – Neos: "WBIB ohne Haftung ergibt nicht einmal theoretisch Sinn"

Wien – Die Wohnbauinvestitionsbank (WBIB) dürfte zwar nicht gänzlich abgeschafft werden, allerdings wird der Bund keine Haftungen für die WBIB übernehmen. "Die WBIB wird in die Wohnbaustruktur der Länder integriert", erklärte das Finanzministerium am Montag in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Damit wird die wichtige Haftungsübernahme des Bundes für Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) im Zusammenhang mit WBIB-Finanzierungen in Höhe von 500 Millionen Euro gestrichen. "Die Länder können das Instrument zielgerichteter innerhalb einer bestehenden und bewährten Struktur einsetzen, wodurch insgesamt die Haftungen und Kosten reduziert werden", sagte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) laut der Ministeriumsmitteilung.

Die positiven Effekte der WBIB für den heimischen Wohnbau würden dadurch erhalten bleiben und Doppelstrukturen im Bund abgebaut. Ziel sei es, bedarfsgerecht Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank für die österreichische Wohnbaufinanzierung zur Verfügung zu stellen, so Löger.

"Ohne Haftung sinnlos"

Bei den Oppositionsparteien SPÖ und Neos stößt das aber auf heftige Kritik und Unverständnis. Für Neos-Bautensprecher Gerald Loacker ergibt die WBIB ohne die Haftungsübernahme "nicht einmal theoretisch einen Sinn", SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher kritisierte in einer Aussendung, dass Schwarz-Blau somit "den Bau von leistbaren Wohnungen" verhindere.

Die Neos seien schon bei der Gründung der Wohnbauinvestitionsbank gegen die neue Gesellschaft gewesen, die nur Geld koste, aber nichts zur Schaffung von mehr leistbarem Wohnraum beitrage. "Hier wurde Geld verheizt ohne einen Nutzen für die Menschen. Die Einrichtung der WBIB war ein Akt des Populismus unter dem Titel 'Wir schaffen Wohnungen'", so Loacker.

Die WBIB erhielt – wie berichtet – erst Anfang März das lang ersehnte grüne Licht der Brüsseler Wettbewerbsbehörde. Die EU-Kommission hatte Ende 2016 ein beihilfenrechtliches Verfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob die geplante staatliche Haftung von bis zu 500 Mio. Euro wettbewerbsrechtlich Okay ist.

Löger: "Kein Zeitdruck"

Finanzminister Löger sieht für die Umsetzung der WBIB keinen Zeitdruck. Derzeit stünden dem Wohnbau ausreichend günstige Finanzierungen zur Verfügung. Die WBIB werde erst benötigt, wenn die EIB-Kredite einen deutlichen Zinsvorteil gegenüber herkömmlicher Marktfinanzierung aufwiesen, was voraussichtlich erst in ein bis zwei Jahren der Fall sein könnte, so Löger. "Ausreichend Zeit, die Struktur gemeinsam mit den Ländern fertigzustellen."

Für das Budget könne die Umsetzung im Budgetbegleitgesetz unmittelbar am 21. März erfolgen, da die neue Struktur keine Bundeshaftung benötige, heißt es aus dem Finanzministerium. (APA, red, 19.3.2018)