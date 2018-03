Yesss erhöht die Geschwindigkeit

Zusätzlich kann nicht verbrauchtes Datenvolumen nun ins Folgemonat mitgenommen werden

Die A1-Tochter Yesss bessert bei seinen Mobilfunkangeboten nach: Künftig gibt es nicht nur eine höhere Geschwindigkeit für einzelne Tarife, auch beim Datenvolumen nimmt der Anbieter eine wichtige Änderung vor.

Speed

Im Tarif Complete L wird die Übertragungsgeschwindigkeit von 50 auf 100 Mbit/s verdoppelt, kündigt Yesss an. Beim größeren Complete XL gibt es künftig 150 Mbit/s statt der bisherigen 100 Mbit/s. Das verfügbare Datenvolumen beträgt in den beiden Tarifen 5 bzw. 10 GB, vor allem aber: Nicht verbrauchtes Volumen kann künftig in den Folgemonat mitgenommen werden, wobei die Obergrenze allerdings beim Dreifachen des je nach Tarif vorgesehenen Datenvolumens liegt.

Wechsel

Yess verweist dabei darauf, dass bestehende Kunden kostenlos auf die neuen Tarife wechseln können. Alle angekündigten Änderungen sind ab sofort gültig. (red, 19.3.2018)