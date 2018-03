Axel Springer: Derzeit keine Pläne für Kapitalerhöhung

"Manager Magazin" hatte berichtet, Springer prüfe, sich frisches Geld von der Börse zu holen, um damit Zukäufe zu finanzieren

Berlin – Der deutsche Medienkonzern Axel Springer hat einen Bericht dementiert, wonach er sich frisches Geld über die Börse holen will. "Es gibt derzeit weder Pläne für eine Kapitalerhöhung noch werden solche Schritte derzeit geprüft", sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag.

Die in einem im Voraus veröffentlichten Interview des "Manager Magazins" zitierten Äußerungen von Springer-Chef Mathias Döpfner beziehen sich demnach nur um die "abstrakte Möglichkeit, zukünftige Kapitalerhöhungen durchzuführen". Die Sprecherin räumte allerdings ein, dass der Hauptversammlung am 18. April die Schaffung sogenannten genehmigten Kapitals in Höhe von zehn Prozent des Grundkapitals vorgelegt werden solle. Dies sei eine Art Vorratsbeschluss für die nächsten fünf Jahre, mit dem man dann Kapitalerhöhungen flexibel umsetzen könnte.

Das "Manager Magazin" hatte berichtet, Springer prüfe, sich frisches Geld von der Börse zu holen, um damit Zukäufe zu finanzieren. "Wir könnten auch eine Kapitalerhöhung vornehmen, das würde nichts an den Gewichten und Mehrheitsverhältnissen ändern", sagte Döpfner dem Magazin. "Auch unsere Hauptaktionärin wäre in der Lage, bei einer Kapitalerhöhung mitzugehen", fügte der Konzernchef mit Blick auf die Mehrheitseignerin Friede Springer hinzu. (APA, 19.3.2018)