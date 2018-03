WTO-Chef sieht große Herausforderungen für Welthandelsorganisation

Vor allem die USA hätten Zweifel an der Arbeitsweise angemeldet und drängten auf Reformen

Neu-Delhi – Die Welthandelsorganisation WTO steht nach den Worten ihres Chefs Roberto Azevedo vor großen Herausforderungen. Vor allem die USA hätten Zweifel an der Arbeitsweise angemeldet und drängten auf Reformen der WTO, sagte Azevedo am Montag am Rande eines informellen Treffens von 50 Mitgliedsstaaten in Neu-Delhi. Die USA sind bei den Beratungen in Indien nicht vertreten.

Aus indischen Regierungskreisen verlautete, die Ankündigung von neuen US-Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminium-Importe würden bei dem zweitägigen Treffen erörtert. Mehrere Handelspartner der USA erwägen Klagen gegen die US-Maßnahmen bei der WTO. Die Zölle lösten Sorgen vor einem Handelskrieg aus. (APA/Reuters, 19.3.2018)