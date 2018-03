Türkische Botschaft in Kopenhagen mit Brandsatz beworfen

Leichte Brandschäden am Gebäude

Kopenhagen – Die türkische Botschaft in Dänemark ist in der Nacht auf Montag mit Molotow-Cocktails angegriffen worden. Es habe allerdings nur leichte Brandschäden am Gebäude gegeben, erklärte die Polizei. Eine Polizeipatrouille habe den Angriff im Kopenhagener Stadtteil Österbro "mehr oder weniger beobachtet" und mehrere Personen weglaufen sehen.

Die Polizisten hätten sie aber nicht verfolgt, sondern lieber verhindert, dass sich das Feuer ausbreitete. Da die Botschaft nachts nicht besetzt ist, wurde niemand verletzt. Die Polizei setzt nun darauf, auf den Überwachungskameras rund um das Botschaftsgelände Hinweise auf die Täter zu finden. (APA, 19.3.2018)