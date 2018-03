Appell von Med-Uni-Wien-Experten für Nichtraucherschutz

Rektor Markus Müller berichtet von acht Herzinfarktpatienten alleine am Sonntag, die alle Raucher waren

Wien – Der Plan der türkis-blauen Regierung, das vom Nationalrat 2015 beschlossene Rauchverbot in der Gastronomie zu kippen, hat am Montag zu einem Appell von Experten der Medizinischen Universität Wien geführt. "Aus öffentlicher Verantwortung" müsse man auf den Nichtraucherschutz in Österreich drängen, sagte Rektor Markus Müller. Experten stellten dar, welch desaströse Auswirkungen das Rauchen auf die Gesundheit hat.

"Wir sehen immer wieder, dass das Rauchen sehr stark mit dem akuten Koronarsyndrom (instabile Angina pectoris, Herzinfarkt, Anm.) assoziiert ist. Gestern sind am AKH acht Herzinfarktpatienten behandelt worden. Alle haben geraucht", sagte Christian Hengstenberg, Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie an der Universitätsklinik für Innere Medizin II von AKH und Med-Uni Wien. Genauso sei das Rauchen wesentlicher Risikofaktor für Schlaganfälle sowie Atherosklerose von Schlagadern und Gefäßen der Beine. Alter, genetisch bedingt erhöhte Blutfettwerte und Bluthochdruck seien nicht oder nur teilweise beeinflussbar, der Tabakkonsum aber sehr wohl.

Hengstenberg schilderte die Konsequenzen von strikten Tabakkonsum-Beschränkungen international: "Eine Begrenzung des Rauchens im öffentlichen Raum führt dazu, dass Nichtraucher geschützt werden und Raucher weniger rauchen."

Hoher Raucheranteil bei Frauen

Rektor Müller unterstrich die für die Gesundheit, Krankheit und Medizin generelle Bedeutung des Tabakkonsums: "Wir geben elf Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Gesundheit aus. Aber was das Ergebnis betrifft, sind wir nicht an der Spitze. Insbesondere Frauen rauchen zu einem sehr hohen Anteil." Es gebe de facto kein medizinisches Fachgebiet, das nicht mit den Raucherschäden beschäftigt sei – neben Kardiologie und Lungenheilkunde auf jeden Fall auch Urologie (Blasenkarzinom), HNO (Karzinome im Hals-Nasen-Ohren-Bereich), Zahnmedizin und Gynäkologie (Frühgeburten).

Der Leiter der Klinischen Abteilung für Pulmologie von Med-Uni und AKH, Marco Idzko, sagte: "Wir wissen, dass die dritthäufigste Todesursache weltweit die COPD (chronisch entzündliche Lungenerkrankung, Anm.) ist. 90 Prozent der Patienten in Europa haben die Erkrankung durch das Rauchen." Der Tabakrauch lähme die Flimmerhärchen in den Bronchien, die Schadstoffe abtransportieren sollen. "Beim Raucher und beim Passivraucher kommt es zu einer Ansammlung schädlicher Substanzen in der Lunge, zu chronischer Entzündung und zur Zerstörung von Lungengewebe." Es sei skandalös, wenn man es im Gegensatz zu vielen Ländern der Welt in Österreich nicht schaffe, den Nichtraucherschutz umzusetzen.

COPD als Berufserkrankung anerkannt

Der Wiener Umweltmediziner Manfred Neuberger wies darauf hin, dass vor kurzem erstmals in Österreich bei einer Kellnerin eine COPD-Erkrankung als Berufserkrankung anerkannt worden sei. Das sollte ein Signal für andere Geschädigte bis hin zu Lungenkrebspatienten sein, sich zu melden. Umgekehrt hätten die internationalen Erfahrungen gezeigt, dass es durch Rauchverbote zur Abnahme der Frühgeburten um zehn Prozent, der Aufnahme von Kindern wegen Asthmas in Spitäler um zehn bis 18 Prozent und zur Reduktion von stationären Aufnahmen wegen Lungenentzündungen um 14 bis 18 Prozent gekommen sei.

Die Pläne der Bundesregierung, den Jugendschutz zu verstärken, sind laut Neuberger schlichtweg "Heuchelei". Die Anhebung der Altersgrenze für das Rauchen auf 18 Jahre hätten die Landesjugendreferenten bereits im März 2017 beschlossen. "Die Bundesregierung hat dazu nichts beigetragen", sagte der Umweltmediziner. Beim "Mystery Shopping" in Tabaktrafiken und bei der Abschaffung der Zigarettenautomaten, bei denen sich Kinder und Jugendliche mit Zigaretten versorgten, habe die Regierung versagt. (APA, 19.3.2018)