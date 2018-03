Thunder und Ausschlüsse stoppen Toronto-Siegeszug

Erste Raptors-Pleite nach zuletzt elf NBA-Siegen – Portland marschiert weiter

Toronto/ Los Angeles – Die Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl haben am Sonntag in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihre sechste Saisonheimniederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen Oklahoma City Thunder 125:132, womit ihre Serie von zuvor elf Erfolgen in Serie riss. Die Raptors sind aber weiter das bisher beste Team im Grunddurchgang dieser Saison in der Eastern Conference.

Und zwar halten sie bei 70 von 82 bestrittenen Grunddurchgangsspielen bei 52 Erfolgen und nun 18 Niederlagen. Sie liegen damit weiterhin fünf Siege vor den Boston Celtics, die nach dem 89:108 bei den New Orleans Pelicans in ihrem 70. Saisonspiel ebenfalls als Verlierer vom Parkett gingen.

Zuletzt hatte Toronto am 23. Februar ebenfalls daheim verloren, und zwar gegen die Milwaukee Bucks. Gegen Oklahoma verzeichnete Pöltl bei einer Einsatzzeit von 15:07 Minuten sechs Punkte, vier Rebounds sowie zwei Assists.

Ausschlüsse schwächen Raptors im Finish

Toronto hatte Mitte des zweiten Viertels nach einem 20:4-Run bereits zweistellig geführt, bis zur Halbzeit war der Vorsprung aber wieder dahin. Gut drei Minuten vor dem Ende musste Torontos Kyle Lowry wegen seines sechsten Fouls vom Court.

Nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung hatten auf Gastgeberseite wegen Kritik im Finish auch DeMar DeRozan und Serge Ibaka das Spiel vorzeitig zu verlassen, und auch Coach Dwane Casey musste noch vor Spielende von der Bank.

Klar bester Werfer auf dem Platz war wie so oft in seiner Karriere Thunder-Star Russel Westbrook. Mit 37 Punkten, 13 Rebounds und 14 Assists markierte er das 102. "Triple Double" seiner Karriere. Aufseiten der Verlierer war DeMar DeRozan mit 24 Punkten am erfolgreichsten, Kyle Lowry brachte es auf 22 Zähler.

Im Westen nichts Neues

Die Portland Trail Blazers haben hingegen ihre Siegesserie in der National Basketball Associaton (NBA) prolongiert. Der 122:109-Erfolg bei den Los Angeles Clippers war der 13. Triumph en suite für All-Star Damian Lillard (23 Punkte) und Co. Die Houston Rockets bauten indes mit einem 129:120 bei den Minnesota Timberwolves ihre Führung weiter aus und halten nun bei 56 Siegen aus 70 Partien.

Ihr erster Verfolger ist Titelverteidiger und Western-Conference-Rivale Golden State, die Warriors aus Oakland haben bisher 53 Spiele gewonnen. (APA, red, 19.3.2018)

NBA vom Sonntag:

Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit sechs Punkten, vier Rebounds und zwei Assists in 15:07 Minuten) – Oklahoma City Thunder 125:132

New Orleans Pelicans – Boston Celtics 108:89

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets 120:129

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 109:122