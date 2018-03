DIY-Projekt: Youtuber macht aus Gamecube Dock für Switch

17 Jahre alte Konsole dient nun als Halterung für neuestes Nintendo-Gerät

Youtuber Dorison Hugo kann wohl eines der lässigsten DIY-Projekte zur Nintendo Switch vorweisen. Er kombinierte ein nachgebautes Dock für die Hybrid-Konsole mit einem alten GameCube. Das i-Tüpfelchen des Projekts ist wohl, dass Hugo auch einen Port für einen Controller für die 17 Jahre alte Nintendo-Konsole implementierte. Mit diesem lässt sich die Switch steuern.

rated-e mods Das DIY-Projekt im Video.

Kein leichtes Unterfangen

Bis zum finalen DIY-Projekt waren einige Schritte nötig. So fertigte der Youtuber anfangs ein 3D-Modell des offiziellen Docks für die Switch an. In weiterer Folge druckte er dieses mit einem 3D-Drucker aus. Danach fräste er eine Einkerbung in den Gamecube, wo er in weiterer Folge den Dock-Nachbau platzierte. Zuvor hatte er die Komponenten der Konsole entfernt.

Controller voll funktional

Zuletzt nahm er einen Gamecube-Controller-Adapter für die Wii U auseinander und schloss diesen mittels USB-Verbindung an das Switch-Dock an. Der Controller ist voll funktional, Hugo kann damit sämtliche Games der Konsole steuern. Ob das ungewöhnliche Dock für die Switch Hitzeprobleme mit sich bringen wird, wird erst weisen – vorerst gab es keine Probleme. (red, 19.03.2018)