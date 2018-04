Galaxy S9 vs. iPhone X vs. Pixel 2: Die beste Smartphone-Kamera ist ...?

Alle drei Spitzensmartphones schenken sich wenig. Samsung ist die beste Wahl für Fotos bei wenig Licht

Ein schnellerer Prozessor alleine verlockt heute kaum noch einen Kunden dazu, zu einem neuen High-End-Smartphone zu greifen. Daher versuchen die Hersteller in anderen Bereichen Neues zu bieten. Zuletzt sind etwa "randlose" Display in Mode gekommen. Das Wettrüsten findet aber vor allem in einem Bereich statt: bei der Kamera.

Doppelkameras, neue Aufnahmemodi, Filter, Frontkameras mit hoher Auflösung und Autofokus: kaum ein Hersteller, der nicht tolle Bilder in (fast) allen Lebenslagen verspricht. Beispielsweise Samsung mit dem Galaxy S9 und S9+, die seit kurzem auf dem Markt sind. Das S9+ erhielt auch im WebStandard-Test großes Lob für seine Kamera.

Bei Macrumors ließ man das neue Samsung-Flaggschiff gegen Apples iPhone X antreten. Bei Business Insider musste es sich mit dem Google Pixel 2 XL messen.

S9+ vs. iPhone X

Gegen Apples Spitzengerät schlug sich das S9+ beachtlich. Bei Aufnahmen unter Tageslicht ist es seinem Konkurrenten auf jeden Fall ebenbürtig. Unter dunkleren Bedingungen erzeugt es deutlich schärfere Aufnahmen. Allerdings liefert das iPhone tendenziell die realistischeren Farben. Der Porträtmodus des S9+ zeigt sich zudem ausgereifter bei der Erkennung von Motivkanten und bietet auch mehr Einstellmöglichkeiten. So lässt sich beim iPhone die Intensität der Hintergrundunschärfe nicht manuell anpassen.

Bei Video hat das S9+ ebenfalls einen Vorteil gegenüber dem iPhone – und zwar in Form des Superzeitlupenmodus, der mit 960 Bildern pro Sekunde arbeitet. Das Apple-Smartphone beschränkt sich auf herkömmliche Zeitlupe mit 240 Bildern pro Sekunde.

Lässt man dieses Sonderfeature beiseite, so spricht Macrumors von einem "Unentschieden". Beide Handys schießen schöne Videos. Während das Galaxy S9+ eine effektivere Videostabilisation bietet, liefert das iPhone die bessere Akustik.

macrumors

S9+ vs. Pixel 2 XL

Etwas nachteiliger für das S9+ sieht der Vergleich mit dem Pixel 2 XL aus – und das, obwohl Google auf die Implementation einer zweiten Kamera verzichtet hat. Unter gemischten Lichtbedingungen im Büro und bei reinem Kunstlicht liefern zwar beide Geräte schöne Fotos, bei Details – etwa der Abbildung von Lauch in einem Kühlschrank oder des Nachbargebäudes außerhalb des Fensters – zeigt sich aber das Google-Handy stärker.

Im Freien zeigt sich das S9+ wiederum stärker bei der Abbildung des Himmels im Hintergrund einer Stadtaufnahme. Dafür allerdings erscheinen die Gebäude im Vergleich mit dem Foto des Pixel 2 XL relativ kontrastarm. Umgekehrt sieht es bei der Abbildung von dunklen, glänzenden Oberflächen aus. Hier bildet das Samsung-Smartphone die Realität recht akkurat ab, während der Konkurrent sich deutlich mit Farbwiedergabe und den hellen Reflexionen plagt.

Bei Landschaftsaufnahmen lässt sich kein Gewinner ausmachen. Im Porträtmodus gelingen ebenfalls beiden Geräten tolle Fotos, ähnlich wie beim iPhone-Vergleich hat Samsung aber auch hier die Nase dank umfangreicherer Einstellmöglichkeiten vorne. Unter dunkleren Verhältnissen, insbesondere wenn es keine nahe gelegene Lichtquelle mehr gibt, punktet Samsung mit der variablen Apertur des S9+.

Auch in Sachen 2x-Zoom geht der Punkt an Samsung. Die beim Pixel fehlende Telefoto-Linse ermöglicht diese hybride Vergrößerung, die deutlich besser aussieht als normaler Digitalzoom.

derstandard.at/web Haben weder das iPhone X noch das Pixel 2 XL: Superzeitlupe.

Keine einfache Antwort

Die Frage nach dem besten Fotohandy ist folglich denkbar schwer zu beantworten. Unter guten Lichtbedingungen dürften die Unterschiede zwischen den Aufnahmen des Galaxy S9+, des iPhone X und des Pixel 2 XL auf den ersten Blick kaum wahrnehmbar sein. Welches Gerät hier jeweils eine Spur besser abschneidet, dürfte in den meisten Fällen eine Frage der jeweiligen Aufnahmesituation und auch des persönlichen Geschmacks sein.

Das Pixel 2 XL scheint sich besonders gut in der Erhaltung von Bilddetails in stärker ausgeleuchteten Bildbereichen zu bewähren, während das iPhone X ein starker Allrounder ist. Das Galaxy S9+ hingegen bietet bei ebenfalls starker Fotoqualität die meisten Einstellungsmodi, bewährt sich in dunklen Situationen am besten und hat mit der Superzeitlupe ein Videofeature, das den beiden anderen Geräten fehlt.

Preislich schenken sich die drei Handys wenig. Das Pixel 2 XL wird in Österreich offiziell noch nicht angeboten, Händler führen es als Import aber ab etwa 850 Euro. Zumindest 1.150 Euro muss man für das iPhone X ausgeben. Das Galaxy S9+ siedelt sich dazwischen an und ist ab 949 Euro zu haben. (red, 11.4.2018)