Diskriminiertem Spitzenbeamten werden 317.368 Euro ersetzt

Der Burschenschafter Peter Franzmayr unterlag bei der Bestellung eines Sektionschefs in Doris Bures' Verkehrsministerium 2011 einer Frau – zu Unrecht

Peter Franzmayr hat derzeit einen Lauf. Der Welser Magistratsdirektor wurde von Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) als Aufsichtsratschef der staatlichen Straßenbaugesellschaft Asfinag installiert. Darüber hinaus gilt er als Anwärter auf die Leitung der Supersektion Straße/Schiene/Luft/Wasser im blauen Ressort. Auch finanziell läuft es gut. Franzmayr hat – wie im Jänner vom STANDARD exklusiv berichtet – eine Klage wegen Diskriminierung gewonnen.

Wie die "Presse" am Montag meldet, erhält Franzmayr daher eine staatliche Nachzahlung in Höhe von 317.368 Euro. Der Grund des Geldregens: Der Burschenschafter war 2011 bei der Besetzung genannter Sektion unterlegen. Die damalige Ministerin und heutige Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) entschied sich für eine Frau, nachdem drei Kandidaten gleichermaßen "im höchsten Ausmaß" geeignet gewesen waren, wie Bures erklärt hatte.

foto: privat Gerichtssegen bringt Geldregen für Franzmayr.

Entscheidung nicht nachvollziehbar

Franzmayr klagte dagegen und bekam kürzlich Recht, die Entscheidung war "sachlich nicht nachvollziehbar", entschied die Gleichbehandlungskommission. Das Ministerium konnte nicht glaubhaft machen, dass der Bestellung keine Diskriminierung zugrunde gelegen sei, schreibt die Presse. Die Entscheidung wurde vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt: "Es ist ein gewisses Muster erkennbar, dass die ernannte Mitbewerberin von Beginn an den anderen Bewerbern gegenüber bevorzugt wurde."

Differenz wird refuniert

Franzmayr bekommt nun nicht nur die Differenz des höheren Gehalts als Sektionschef refundiert, sondern auch eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung. Macht besagte 317.368 Euro. Das Verkehrsministerium ist mit einer Revision beim Verwaltungsgerichtshof abgeblitzt, die Entscheidung somit rechtskräftig.

Franzmayr war zuletzt wegen einer ungewöhnlichen Causa in den Medien. Als Magistratsdirektor soll er den Mitarbeitern via Mail die Grußformel "Grüß Gott" "empfohlen" haben. Diese entspreche der "Etikette in Österreich", argumentierte Franzmayr gegenüber Medien. Die Bestellung von Franzmayr zum Magistratsdirektor hatte für Kritik gesorgt, die Opposition sprach von einer "Umfärbeaktion". Franzmayr ist Mitglied der schlagenden Studentenverbindung Oberösterreicher Germanen in Wien. (red, 19.3.2018)