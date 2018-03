Streit um Controller: Neunjähriger erschoss 13-jährige Schwester

Das Unglück ereignete sich bereits am Samstag in Mississippi – Ermittlungen folgen

In Mississippi hat ein Neunjähriger im Streit um einen Controller einer unbekannten Konsole seine dreizehnjährige Schwester erschossen. Die US-Nachrichtenagentur Associated Press berichtet davon, dass sich der tragische Vorfall bereits am Samstag ereignet hat. Das Mädchen wollte laut dem Bericht den Controller nicht hergeben, obwohl ihr Bruder dies mehrere Male gefordert hatte.

In Kopf geschossen

In weiterer Folge griff der Neunjährige dann zu einer unbekannten Waffe und feuerte einen Schuss ab. Dieser traf das Mädchen in den Kopf. Sie wurde in ein Kinderspital in Memphis eingeliefert, wo sie wenige Stunden danach verstarb. Die Behörden wissen aktuell nicht, wie der Bursche an die Waffe kam. Weitere Ermittlungen werden nun angestellt. (red, 19.03.2018)