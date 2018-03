Mehrere Tote bei Bombenexplosion in Kurdenstadt Afrin

Sieben Zivilisten und vier FSA-Kämpfer getötet

Damaskus/Afrin – Bei einer Explosion in einem vierstöckigen Haus in der mehrheitlich kurdischen Stadt Afrin in Syrien sind in der Nacht auf Montag elf Menschen getötet worden. Sieben Zivilisten und vier Kämpfer der mit der Türkei verbündeten Freien Syrischen Armee (FSA) seien gestorben, berichtetet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Die Bombe sei "von Terroristen platziert" worden und bei einer Durchsuchung durch FSA-Kämpfer explodiert.

Türkische Truppen hatten nach eigenen Angaben am Sonntag mit der FSA die Stadt Afrin eingenommen. Die Kurden kündigten aber Widerstand an, der so lange andauern werde, bis "jeder Quadratzentimeter von Afrin befreit ist". Der Krieg gegen die türkische Besatzung sei in eine neue Phase eingetreten. Von einer direkten Konfrontation gehe man nun zu Überraschungsangriffen über, hieß es in einer Erklärung der halbautonomen Region am Sonntag.

Plünderungen in Afrin

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, deren Angaben unabhängig nur schwer zu überprüfen sind, hätten FSA-Kämpfer am Sonntag damit begonnen, "das Eigentum der Einwohner zu plündern, ebenso wie politische und militärische Gebäude, aber auch Geschäfte". Auch AFP-Reporter beobachteten zahlreiche Plünderungsszenen. (Reuters, red, 19.3.2018)