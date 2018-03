Blimlinger wendet sich wegen Kulturberichterstattung an Wrabetz: Klement soll sich Diskussion stellen

ORF-Publikumsrätin fordert den Vorarlberger Landesdirektor Markus Klement auf, sich "öffentlich zu Fragen, Forderungen zum Erhalt der Kulturabteilung" zu äußern

Bregenz/Wien – Publikumsrätin Eva Blimlinger fordert den Vorarlberger ORF-Landesdirektor Markus Klement auf, sich "öffentlich zu Fragen, Forderungen zum Erhalt der Kulturabteilung" zu äußern und bittet ORF-General Alexander Wrabetz in einem Schreiben, auf Klement einzuwirken und ihn dazu zu bewegen "sich der Diskussion zu stellen, gerade in Zeiten wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk derartig kritisch hinterfragt wird – was ich bedaure – ist es doch umso wichtiger in der Öffentlichkeit präsent zu sein".

Vergangenes Jahr wurde wie berichtet die Kultur-Sendung von ORF-Vorarlberg auf 20.00 Uhr verlegt, Kulturschaffende protestierten gegen den Abbau von Kultursendungen im Landesstudio und gründeten eine Initiative. Sie organisierten eine Veranstaltung im November mit rund 300 Kulturschaffenden und Veranstaltern. Blimlinger kritisiert in dem Brief an Wrabetz, dass sich Klement der öffentlichen Diskussion dazu nicht stelle. Bei der Diskussion im November ließ er sich vertreten.

"Ich erachte es als dringend erforderlich, dass sich ein Landesdirektor eines öffentlich-rechtlichen Unternehmens bei so einer Ausgangslage der öffentlichen Diskussion stellt und bereit ist vor allem den Künstler_innen Rede und Antwort zu stehen, da er ja in seiner Funktion den ORF Vorarlberg auch in der Öffentlichkeit vertritt", heißt es in dem Schreiben an Wrabetz. Blimlinger: "Wenn Klement das nicht will oder vielleicht gar nicht kann, dann hat er einen wesentlichen Punkt seines Jobs nicht erkannt." (red, 19.3.2018)