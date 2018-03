Weiter Schritt Richtung Titel in der spanischen Fußballliga

Barcelona – Mit einem 2:0-(2:0)-Heimerfolg über Athletic Bilbao marschierte der FC Barcelona am Sonntag weiter Richtung Titel in der spanischen Fußballliga. Dank eines Tors von Paco Alcacer (8.) und des 25. Saisontreffers von Lionel Messi (30.) lag Barca vorerst elf Punkte vor seinem ersten Verfolger Atletico Madrid, der erst später am Sonntagabend bei Villarreal antrat. (APA; 18.30218)