Pro und Kontra: Impfpflicht für Spitalspersonal

PRO: Gefährliches Halbwissen

von Marie-Theres Egyed

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Zahl der Masernfälle steigt auch heuer wieder. Schon 2015 hatte Österreich einen unrühmlichen und besorgniserregenden Stockerlplatz: Nur in zwei anderen europäischen Ländern gab es mehr Masernkranke. Was noch mehr verwundert: Viele Ansteckungen erfolgten in Krankenhäusern. Sie trafen also jene Menschen, die ohnehin schon geschwächt waren. Masern sind eine gefährliche und hochansteckende Viruserkrankung. Jetzt zur guten Nachricht: Eine Impfung kann nicht nur den Ausbruch der Krankheit verhindern, sie schützt auch davor, Überträger zu sein.

Spitäler haben hier eine doppelte Fürsorgepflicht: Sie müssen ihre Patienten und gleichzeitig ihre Mitarbeiter schützen. Kranke Menschen dürfen nicht der Gefahr ausgesetzt werden, kränker zu werden. Ärzte und Pflegepersonal haben einen anspruchsvollen Beruf. Sie dürfen nicht ihre Gesundheit riskieren und potenziell tödlichen Krankheiten ungeschützt ausgesetzt sein. Mit einer generellen Impfpflicht für das Krankenhauspersonal wird Gewissheit für beide Seiten geschaffen.

Natürlich haben Spitalsbedienstete auch eine Vorbildwirkung und eine Verantwortung. Denn Nachlässigkeit bei Schutzimpfungen ist kein Kavaliersdelikt, Skepsis gegenüber Impfungen ist fahrlässig. Fakten müssen einfach mehr zählen als Ängste und Gefühle. Halbwissen gepaart mit Verschwörungstheorien ist gefährlich. (Marie-Theres Egyed, 19.3.2018)