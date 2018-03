TV- und Radiotipps für Montag, 19. März

Thema über Afghanen in Österreich, Kulturmontag zu Keith Haring und Otto Wagner sowie Hart, aber fair über Krankenkassen, dazu Verhängnis und Dieses obskure Objekt der Begierde

18.30 MAGAZIN

Heute konkret Wer zahlt die Reparatur, wenn ein Gepäckstück bei einer Flugreise beschädigt wird? Eine Fluglinie weigert sich beharrlich, einer Steirerin die Reparatur ihrer Ziehharmonika zu bezahlen, die seit einem Flug von Barcelona nach Wien keinen Ton mehr von sich gibt. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Die Sonntagskrieger Polens Zivilbevölkerung trainiert für die Verteidigung der Heimat. Seit der Ukraine-Krise wächst die Angst vor einem russischen Einmarsch. Bis 20.15, Arte

20.15 MALLE

Verhängnis (Damage, Großbritannien/Frankreich 1992, Louis Malle) Ein bisschen Tratsch gefällig? Bitte sehr: Juliette Binoche merkte zu den Dreharbeiten an, dass sie sich daran nur sehr ungern erinnere, nicht wegen Louis Malle, sondern wegen der Zusammenarbeit mit ihrem Filmpartner Jeremy Irons. "Die Liebesszenen mit ihm – bei denen wir ja überwiegend nackt waren – sind ein echter Albtraum gewesen. Einmal steckte er mir seine Zunge in den Mund, nur um mich zu provozieren. Außerdem ist er sehr eitel. Ich hatte immer das Gefühl, dass er sich beim Spielen selbst im Spiegel betrachtete." Böser Jeremy! Bis 22.05, Arte

foto: nef/studiocanal/tf1 films production/skreba films

21.00 TALK

Hart, aber fair: Warten zweiter Klasse – was bessert sich für die Kassenpatienten? Frank Plasberg fragt Gesundheitsminister Jens Spahn sowie Schauspielerin Rebecca Immanuel, Kassenarztvertreter Andreas Gassen, Internist Christoph Lanzendörfer und Gesundheitswissenschafter Gerd Glaeske. Bis 22.15, ARD

22.05 BUNUEL

Dieses obskure Objekt der Begierde (Cet obscur objet de désir, F/E 1977, Luis Buñuel) In seinem letzten Film, von hämisch-boshaftem Humor durchdrungen, tritt das Phantasma gleich in doppelter Ausführung auf: Zwei Frauen spielen mit der Lust eines Mannes und legen dadurch die Obsessionen der Bourgeoisie frei. Zwei Frauen, zwei verschiedene Gesichter, und dennoch ein Charakter. Bis 23.45, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feuerstein widmet sich im Chronikmagazin des ORF diesmal Afghanen in Österreich und fragt: Wie gefährlich sind sie? Und: Vom Filmstar zur Prinzessin – Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle. Bis 22.00, ORF 2

22.30 ART

Kulturmontag Clarissa Stadler präsentiert Keith Haring in der Albertina, Proteste gegen rechte Positionen bei der Leipziger Buchmesse, Otto Wagner im Wien-Museum (und was mit seinem Erbe von der Postsparkasse in Wien 1 bis zu den Pavillons des Spitals auf der Baumgartner Höhe geschieht). 23.15: Otto Wagner – Visioinär der Moderne Bis 0.10 Uhr, ORF 2