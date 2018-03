Israelischer Wachmann bei Messer-Attacke in Jerusalem schwer verletzt

Angreifer wurde "außer Gefecht gesetzt"

Jerusalem – Bei einer Messer-Attacke in Jerusalems Altstadt ist am Sonntag ein israelischer Wachmann schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Nach Medienberichten wurde der Angreifer von einem Polizisten erschossen.

Ein Polizeisprecher sagte, der Täter sei "außer Gefecht gesetzt worden". Am Freitag waren bei der Attacke eines Palästinensers zwei israelische Soldaten getötet und zwei weitere verletzt worden. Der Angreifer hatte sie mit dem Auto gerammt. (Reuters, 18.3.2018)