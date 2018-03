Iris Berben erhält Platin-Romy für ihr Lebenswerk

Verleihung bei der Romy-Gala am 7. April

Wien – Die Schauspielerin Iris Berben erhält beim Film- und Fernsehpreis Romy die Platin-Romy für das Lebenswerk. Verliehen wird ihr die Auszeichnung im Rahmen der 29. Romy-Gala am 7. April in Wien, teilte die Tageszeitung "Kurier" mit, der die Publikumspreise zusammen mit dem ORF vergibt.

Iris Berben wurde am 12. August 1950 in Detmold geboren und wuchs in Hamburg auf. 1968 feierte sie ihr Schauspieldebüt, seither spielte sie in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen, darunter "Zwei himmlische Töchter" (1978), "Sketchup" (1984-1986), "Das Erbe der Guldenburgs" (1986-1990), der "Rosa Roth"-Reihe (1994-2013), "Ein mörderischer Plan" (2000), "Afrika, mon amour" (2007) und "Krupp – Eine deutsche Familie" (2009). Zuletzt war sie in Kinofilmen wie "Traumfrauen" (2015), "Eddie the Eagle" (2016) und "High Society" (2017) sowie in TV-Produktionen wie "Der Wagner-Clan. Eine Familiengeschichte" (2014), "Das Zeugenhaus" (2014) und "Familie!" (2016) zu sehen.

"Preise können nie zur Routine werden"

"Auch wenn man schon viele bekommen hat, Preise können nie zur Routine werden. Sie sind ein großer Antrieb, warum wir diese Arbeit so gut wie möglich machen wollen. Denn natürlich wollen wir geliebt werden. Natürlich wollen wir gesehen und gehört werden", so Berben laut Aussendung. Am 31. März ist die Schauspielerin in der ORF-Premiere des Streifens "Alt, aber Polt" an der Seite von Erwin Steinhauer in ORF 2 zu sehen. (APA, 18.3.2018)