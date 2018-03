Pegida-Chef Bachmann wurde Einreise nach London verwehrt

Er wollte dort die Rede des österreichischen Identitären-Sprechers, Martin Sellner, verlesen, der bereits vor einer Woche an der Einreise gehindert wurde

Wien/London – Der deutsche Pegida-Chef Lutz Bachmann wurde offenbar an der Einreise nach Großbritannien gehindert. Er wollte in London im Hyde Park eine Rede halten. Erst vor einer Woche wurde dem Sprecher der österreichischen rechtsextremen "Identitären" Martin Sellner, ebenfalls die Einreise verweigert, der STANDARD berichtete.

"Bei meinem Pass gingen die roten Lampen an", sagt Bachmann auf Facebook. Er hätte die Rede von Sellner dabei gehabt, die er öffentlich vorlesen wollte, und das "hätte wohl nicht gepasst". Er musste in einer Abschiebeeinrichtung warten und Sonntagvormittag unverrichteter Dinge wieder nach Deutschland zurückfliegen.

Die britischen Behörden gaben bislang keine Erklärung ab. Sellner wurde vergangene Woche die Einreise verweigert, da er sich mit Rechtsextremen in Großbritannien treffen und die Rede halten wollte.

In der Abschiebeeinrichtung nutzte Bachmann die Wartezeit, um ein Video zu machen. Das inszeniert er nun als angeblichen Beweis einer Islamisierung Großbritanniens, wie es der Pegida-Chef nennt: "Korane, Gebetsteppiche, an der Decke Pfeil Richtung Mekka. Läuft in England." Im Video sind jedoch nur schlichte Büroräumlichkeiten zu sehen. Allein in einem Regal liegen eine Ausgabe des Korans und ein Gebetsteppich. (red, 18.3.2018)