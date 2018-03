Wienerin auf Schutzweg niedergefahren und liegen gelassen

Polizei sucht Fahrer eines Golf Kombis

Wien – Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Samstagabend eine Fußgängerin in Wien-Floridsdorf auf einem Schutzweg niedergefahren und einfach liegen gelassen hat. Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Unbekannte war mit seinem dunkelblauen VW Golf Variant gegen 18.30 Uhr auf der Jedlersdorfer Straße in Richtung Trillergasse unterwegs gewesen. An der Kreuzung Haspingerplatz bog er links in diesen ein. Dabei erfasste der Gesuchte auf dem Zebrastreifen die Passantin und machte sich aus dem Staub. Die 56-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt. (APA, 18.3.2018)